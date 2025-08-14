Pengulas AS Tucker Carlson telah menemuramah biarawati Ortodoks Mother Agapia Stephanopoulos, yang memberikan penonton konservatifnya perspektif jarang didengar tentang cabaran yang dihadapi paderi Palestin di bawah pendudukan Israel.
Mother Stephanopoulos, yang menetap di bandar Bethany di Tebing Barat yang diduduki sejak 1996, memberitahu podcast Carlson bahawa paderi Palestin menghadapi sekatan pergerakan, perampasan tanah, dan keganasan daripada tentera dan peneroka Israel.
"Kami terkurung di Bethany dan tidak boleh pergi ke biara kami di Baitulmqdis kerana tembok yang dibina di atas tanah Palestin," katanya.
"Ada rumah kanak-kanak lelaki Kristian yang baru saja dirampas Israel dan dipecahkan untuk dijadikan sebahagian daripada tembok itu."
Temuramah itu juga membincangkan Zionisme Kristian – kepercayaan bahawa kawalan Yahudi ke atas Tanah Suci diperlukan untuk kedatangan kedua Kristus – yang menurutnya mengabaikan komuniti Kristian tempatan.
Pelbagai reaksi
Penonton Carlson memberi respons dengan pujian dan kritikan.
Ada yang memanggil perbincangan itu "penting" untuk paderi AS, manakala Senator Texas Ted Cruz menuduh Carlson menyerang Israel dan "berpihak kepada Iran."
Paderi Palestin membentuk kira-kira 10 peratus populasi Palestin global, kebanyakannya menganut tradisi Greek Ortodoks atau Katolik.
Di Israel, kira-kira 100,000 orang hidup sebagai warganegara, manakala 45,000 menetap di Tebing Barat yang diduduki dan hanya lebih 1,000 masih berada di Gaza.
Ramai tidak dapat mengunjungi tempat suci kerana sekatan Israel.
Beberapa gereja di Gaza telah rosak atau musnah dalam serangan Israel sejak genosida bermula pada Oktober 2023.
Paus Francis yang telah meninggal dunia kerap menyuarakan solidariti dengan paderi Palestin, termasuk panggilan harian ke Gereja Keluarga Suci di Gaza.
Penggantinya, Paus Leo XIV, menyeru gencatan senjata tetapi tidak meneruskan usaha harian tersebut.
Tentangan yang wajar
Mother Stephanopoulos memberitahu Carlson bahawa tentangan bersenjata di Gaza berpunca daripada pelarian dan kepungan, bukan agama.
"Apa itu Hamas? Hamas adalah orang yang dirampas rumah mereka... pada dasarnya terperangkap dalam penjara terbuka selama 20 tahun," katanya.
Dia membandingkan liputan media Barat tentang perlawanan Palestin dengan laporan mengenai Ukraine, dengan menyatakan bagaimana bom Molotov disanjung di sana tetapi dikutuk di Palestin.
Biarawati itu mengakhiri wawancara dengan mempersoalkan sekatan media Israel: "Mengapa wartawan tidak boleh masuk ke Gaza? Mereka mengisytiharkan banyak kawasan di Tebing Barat sebagai zon tentera. Itu kebebasan akhbar yang bagaimana? Dan apa yang [Israel] cuba sembunyikan?"