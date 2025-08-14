Pengulas AS Tucker Carlson telah menemuramah biarawati Ortodoks Mother Agapia Stephanopoulos, yang memberikan penonton konservatifnya perspektif jarang didengar tentang cabaran yang dihadapi paderi Palestin di bawah pendudukan Israel.

Mother Stephanopoulos, yang menetap di bandar Bethany di Tebing Barat yang diduduki sejak 1996, memberitahu podcast Carlson bahawa paderi Palestin menghadapi sekatan pergerakan, perampasan tanah, dan keganasan daripada tentera dan peneroka Israel.

"Kami terkurung di Bethany dan tidak boleh pergi ke biara kami di Baitulmqdis kerana tembok yang dibina di atas tanah Palestin," katanya.

"Ada rumah kanak-kanak lelaki Kristian yang baru saja dirampas Israel dan dipecahkan untuk dijadikan sebahagian daripada tembok itu."

Temuramah itu juga membincangkan Zionisme Kristian – kepercayaan bahawa kawalan Yahudi ke atas Tanah Suci diperlukan untuk kedatangan kedua Kristus – yang menurutnya mengabaikan komuniti Kristian tempatan.

Pelbagai reaksi

Penonton Carlson memberi respons dengan pujian dan kritikan.

Ada yang memanggil perbincangan itu "penting" untuk paderi AS, manakala Senator Texas Ted Cruz menuduh Carlson menyerang Israel dan "berpihak kepada Iran."

Paderi Palestin membentuk kira-kira 10 peratus populasi Palestin global, kebanyakannya menganut tradisi Greek Ortodoks atau Katolik.

Di Israel, kira-kira 100,000 orang hidup sebagai warganegara, manakala 45,000 menetap di Tebing Barat yang diduduki dan hanya lebih 1,000 masih berada di Gaza.