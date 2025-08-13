Menteri luar dari 24 negara dan pegawai kanan EU memberi amaran bahawa krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai "tahap tidak terbayang" dan mendesak Israel menghapuskan sekatan terhadap bantuan serta NGO antarabangsa yang beroperasi di wilayah itu.
"Penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tahap tidak terbayang. Kebuluran sedang berlaku di depan mata kita. Tindakan segera diperlukan sekarang untuk menghentikan dan membalikkan kelaparan. Ruang kemanusiaan mesti dilindungi, dan bantuan tidak boleh dipolitikkan," kata mereka dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan EU pada hari Selasa.
Antara penandatangan termasuk menteri luar Australia, Belgium, Kanada, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Greece, Iceland, Ireland, Jepun, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, Sweden, Switzerland, dan UK, serta pegawai kanan EU.
Mereka memberi amaran bahawa "akibat keperluan pendaftaran baharu yang ketat, NGO antarabangsa penting mungkin terpaksa meninggalkan OPT (wilayah Palestin yang diduduki) tidak lama lagi, yang akan memburukkan lagi keadaan kemanusiaan."
"Kami menyeru kerajaan Israel memberikan kebenaran untuk semua penghantaran bantuan NGO antarabangsa dan membenarkan aktor kemanusiaan penting beroperasi.
"Langkah segera, kekal dan konkrit mesti diambil untuk memudahkan akses selamat berskala besar untuk PBB, NGO antarabangsa dan rakan kemanusiaan," menurut kenyataan itu.
Desakan untuk gencatan senjata
"Semua pintu masuk dan laluan mesti digunakan untuk membenarkan banjir bantuan ke Gaza, termasuk makanan, bekalan nutrisi, tempat perlindungan, bahan bakar, air bersih, ubat-ubatan dan peralatan perubatan. Kekuatan maut tidak boleh digunakan di tapak pengedaran, dan orang awam, pekerja kemanusiaan serta petugas perubatan mesti dilindungi."
Para menteri dan pegawai EU juga menyatakan penghargaan terhadap usaha mediasi yang sedang berlangsung: "Kami berterima kasih kepada AS, Qatar dan Mesir atas usaha mereka mendorong gencatan senjata dan mengejar keamanan. Kami memerlukan gencatan senjata yang boleh mengakhiri perang, pembebasan tebusan dan bantuan masuk ke Gaza melalui darat tanpa halangan."
Israel menghadapi kritikan yang semakin meningkat berikutan perang selama 22 bulan ke atas Gaza, dengan pakar yang disokong PBB memberi amaran tentang kebuluran meluas di wilayah terkepung itu.
Korban kelaparan paksa di Gaza meningkat kepada 227, termasuk 103 kanak-kanak, seiring krisis kemanusiaan di wilayah itu yang semakin buruk.
Perang genosid Israel ke atas wilayah pendudukan itu telah membunuh sekurang-kurangnya 61,499 rakyat Palestin, menurut Kementerian Kesihatan Gaza.