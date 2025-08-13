Menteri luar dari 24 negara dan pegawai kanan EU memberi amaran bahawa krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai "tahap tidak terbayang" dan mendesak Israel menghapuskan sekatan terhadap bantuan serta NGO antarabangsa yang beroperasi di wilayah itu.

"Penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tahap tidak terbayang. Kebuluran sedang berlaku di depan mata kita. Tindakan segera diperlukan sekarang untuk menghentikan dan membalikkan kelaparan. Ruang kemanusiaan mesti dilindungi, dan bantuan tidak boleh dipolitikkan," kata mereka dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan EU pada hari Selasa.

Antara penandatangan termasuk menteri luar Australia, Belgium, Kanada, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Greece, Iceland, Ireland, Jepun, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, Sweden, Switzerland, dan UK, serta pegawai kanan EU.

Mereka memberi amaran bahawa "akibat keperluan pendaftaran baharu yang ketat, NGO antarabangsa penting mungkin terpaksa meninggalkan OPT (wilayah Palestin yang diduduki) tidak lama lagi, yang akan memburukkan lagi keadaan kemanusiaan."

"Kami menyeru kerajaan Israel memberikan kebenaran untuk semua penghantaran bantuan NGO antarabangsa dan membenarkan aktor kemanusiaan penting beroperasi.

"Langkah segera, kekal dan konkrit mesti diambil untuk memudahkan akses selamat berskala besar untuk PBB, NGO antarabangsa dan rakan kemanusiaan," menurut kenyataan itu.

Desakan untuk gencatan senjata