Malaysia tingkatkan pertahanan dengan teknologi dron, UAV Turkiye dijangka tiba pada 2026
Integrasi dron buatan Turkiye menandakan perubahan strategik dalam usaha pemodenan ketenteraan Malaysia.
FOTO FAIL: UAV dari Turkiye itu akan diterima dalam fasa pertama perolehan, dengan tambahan di bawah RMK-13. / AP
5 Ogos 2025

Malaysia bakal memperkukuh strategi pertahanannya dengan mengintegrasikan teknologi dron, di mana Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) dijangka menerima pesanan pertama pesawat udara tanpa pemandu (UAV) daripada Turkish Aerospace Industries (TAI) bermula 2026.

Timbalan Menteri Pertahanan Adly Zahari memaklumkan perkara itu di Parlimen pada Selasa, dengan menyatakan inisiatif itu selari dengan Pelan Pembangunan Keupayaan Dimensi Keempat Angkatan Tentera Malaysia (ATM) — satu visi jangka panjang untuk memastikan ATM kekal berkeupayaan, digeruni dan bersedia menghadapi masa depan.

“Sebagai sebahagian daripada pelan hala tuju ini, kita sedang memodenkan aset pertahanan termasuk peralatan berkaitan UAV,” kata Adly semasa sesi Dewan Rakyat. “ATM sudah pun memiliki keupayaan ini merentasi semua cabang — darat, laut dan udara — bagi menyokong operasi ketenteraan dalam dan luar negara.”

Tambahnya, UAV dari Turkiye itu akan diterima dalam fasa pertama perolehan, dengan penambahan dibuat di bawah Rancangan Malaysia Ke-13. Keputusan itu dibuat melalui pertimbangan strategik Jawatankuasa Angkatan Masa Hadapan dan Jawatankuasa Panglima-Panglima, dan akan dilaksanakan dalam fasa Pembangunan Angkatan Masa Depan dari 2026 hingga 2030.

Penggunaan UAV dan sistem udara tanpa pemandu (UAS) dijangka dapat meningkatkan kesiapsiagaan operasi rentas darat, laut dan udara — termasuk mobiliti, logistik, komunikasi, kuasa tembakan serta pengawasan udara.

Menjawab soalan mengenai kerjasama pembangunan bersama dengan Turkiye dan China, Adly mengesahkan usaha tempatan sudah pun dimulakan.

“Pada 2024, institut penyelidikan pertahanan negara telah memulakan kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) bagi inisiatif ini,” katanya. “STRIDE, agensi penyelidikan dan pembangunan Kementerian Pertahanan, menjadi peneraju utama. Kita juga sedang mengenal pasti lebih banyak pemain industri tempatan bagi melengkapkan ekosistem dron tempatan.”

Beliau turut memaklumkan bahawa Menteri Pertahanan baru-baru ini telah mengadakan lawatan ke Turkiye bagi meneroka kerjasama lebih mendalam dalam bidang teknologi dron dan UAV.

Ketika ditanya mengenai penggunaan dron kamikaze — iaitu dron yang membawa bahan letupan dan direka untuk serangan khusus — Adly mengakui kepentingannya yang semakin meningkat.

“Walaupun tiada perolehan dron kamikaze pada masa ini, kita tidak menolak peranannya yang semakin penting dalam peperangan moden, melebihi sekadar fungsi pengawasan dan peninjauan,” katanya.

Adly menambah kementerian sentiasa terbuka terhadap sebarang teknologi pertahanan baharu dan akan terus memperkukuh industri dron tempatan selaras dengan agenda pertahanan dan kedaulatan negara.

SUMBER:TRT World
