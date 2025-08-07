Presiden AS Donald Trump mengumumkan pentadbirannya akan mengenakan tarif 100 peratus ke atas semikonduktor import, sambil memberi pengecualian kepada syarikat yang memindahkan pengeluaran mereka ke Amerika Syarikat.

"Kami akan mengenakan tarif yang sangat besar ke atas cip dan semikonduktor," kata Trump kepada pemberita di Rumah Putih pada hari Rabu.

"Tetapi jika anda buat di Amerika Syarikat, tiada caj dikenakan."

Presiden membuat pengumuman itu bersama-sama CEO Apple Tim Cook, yang mendedahkan syarikat itu akan melabur $100 bilion dalam inisiatif pembuatan baharu di AS.

Rancangan tersebut termasuk kemudahan berpusat di Kentucky yang dikhaskan untuk pengeluaran kaca oleh Corning Inc., serta perkongsian yang diperluaskan dengan Applied Materials dan Texas Instruments.

Trump menggambarkan tarif itu sebagai kemenangan untuk industri dan pengguna Amerika.

"Walaupun anda sedang membina dan belum menghasilkan lagi, jika anda komited untuk membina di sini, tiada caj akan dikenakan," katanya.

Tekanan tarif

Langkah Apple itu berlaku di tengah ancaman tarif yang semakin meningkat yang telah menggemparkan syarikat dengan rantaian bekalan global.

Kebanyakan iPhone yang dijual di AS dipasang di India, yang kini menghadapi tarif dua bahagian 50 peratus di bawah tindakan perdagangan lebih luas Trump.