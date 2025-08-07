Presiden AS Donald Trump mengumumkan pentadbirannya akan mengenakan tarif 100 peratus ke atas semikonduktor import, sambil memberi pengecualian kepada syarikat yang memindahkan pengeluaran mereka ke Amerika Syarikat.
"Kami akan mengenakan tarif yang sangat besar ke atas cip dan semikonduktor," kata Trump kepada pemberita di Rumah Putih pada hari Rabu.
"Tetapi jika anda buat di Amerika Syarikat, tiada caj dikenakan."
Presiden membuat pengumuman itu bersama-sama CEO Apple Tim Cook, yang mendedahkan syarikat itu akan melabur $100 bilion dalam inisiatif pembuatan baharu di AS.
Rancangan tersebut termasuk kemudahan berpusat di Kentucky yang dikhaskan untuk pengeluaran kaca oleh Corning Inc., serta perkongsian yang diperluaskan dengan Applied Materials dan Texas Instruments.
Trump menggambarkan tarif itu sebagai kemenangan untuk industri dan pengguna Amerika.
"Walaupun anda sedang membina dan belum menghasilkan lagi, jika anda komited untuk membina di sini, tiada caj akan dikenakan," katanya.
Tekanan tarif
Langkah Apple itu berlaku di tengah ancaman tarif yang semakin meningkat yang telah menggemparkan syarikat dengan rantaian bekalan global.
Kebanyakan iPhone yang dijual di AS dipasang di India, yang kini menghadapi tarif dua bahagian 50 peratus di bawah tindakan perdagangan lebih luas Trump.
Vietnam, di mana Apple mengeluarkan produk utama lain, telah dikenakan tarif 20 peratus.
Pertemuan Cook dengan Trump menandakan kesinambungan usaha syarikat untuk mendapatkan pengecualian tarif.
Awal tahun ini, presiden memberi amaran kepada Apple bahawa ia boleh menghadapi tarif sekurang-kurangnya 25 peratus jika tidak membawa pengeluaran iPhone ke AS.
Cook membalas dengan menyerlahkan komponen buatan AS dan menjanjikan peralihan lebih mendalam ke arah pengeluaran domestik.
"Dia tidak membuat pelaburan seperti ini di mana-mana di dunia, malah tidak hampir," kata Trump.
"Dia kembali. Maksud saya, Apple kembali ke Amerika."
Ikrar baharu $100 bilion itu menambah komitmen sebelumnya Apple untuk melabur $500 bilion dalam tempoh empat tahun di AS, menjadikan jumlah pelaburan yang dirancang kepada $600 bilion.
Projek termasuk kemudahan pelayan baharu di Houston, akademi pembekal di Michigan, dan perbelanjaan domestik yang diperluas merentasi rangkaian bekalan Apple.
Namun, penganalisis memberi amaran bahawa banyak pengumuman pelaburan korporat sejak kemenangan pilihan raya Trump 2024 mungkin tidak sepenuhnya menjadi kenyataan.
Trump berkata pentadbiran boleh mengumumkan tarif tambahan minggu depan ke atas mana-mana produk import yang mengandungi semikonduktor — langkah meluas yang mungkin memberi kesan kepada pelbagai industri.