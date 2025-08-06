Penasihat Keselamatan Nasional India dilaporkan berada di Moscow pada hari Rabu, menurut media di New Delhi, selepas Washington mengancam untuk menaikkan tarif AS berikutan pembelian minyak Rusia oleh India.

India merupakan pembeli utama minyak Rusia, sumber pendapatan penting bagi serangan ketenteraan Moscow ke atas Ukraine.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa berkata beliau sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif "secara besar-besaran" ke atas import India ekoran pembelian minyak Rusia oleh negara itu.

New Delhi tidak memberikan pengesahan rasmi, tetapi akhbar The Hindu melaporkan bahawa ketua keselamatan Ajit Doval telah terbang ke Moscow pada malam Selasa, manakala penyiar NDTV juga menyatakan beliau berada di Rusia.

Lawatan Doval ke Moscow dilaporkan berlaku serentak dengan kedatangan utusan AS Steve Witkoff, yang turut dijadualkan bertemu pimpinan Rusia.

Trump memberi tempoh sehingga Jumaat kepada Rusia untuk menghentikan serangannya ke atas Ukraine atau berhadapan dengan sekatan baharu.

Kementerian Luar India pada hari Isnin menyatakan tekanan AS untuk menghentikan pembelian minyak Rusia adalah "tidak berasas dan tidak munasabah" serta menegaskan India akan melindungi kepentingannya.

New Delhi berhujah bahawa ia "mula mengimport dari Rusia kerana bekalan tradisional dialihkan ke Eropah selepas tercetusnya konflik".

Hubungan rapat secara sejarah