Penasihat Keselamatan Nasional India dilaporkan berada di Moscow pada hari Rabu, menurut media di New Delhi, selepas Washington mengancam untuk menaikkan tarif AS berikutan pembelian minyak Rusia oleh India.
India merupakan pembeli utama minyak Rusia, sumber pendapatan penting bagi serangan ketenteraan Moscow ke atas Ukraine.
Presiden AS Donald Trump pada Selasa berkata beliau sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif "secara besar-besaran" ke atas import India ekoran pembelian minyak Rusia oleh negara itu.
New Delhi tidak memberikan pengesahan rasmi, tetapi akhbar The Hindu melaporkan bahawa ketua keselamatan Ajit Doval telah terbang ke Moscow pada malam Selasa, manakala penyiar NDTV juga menyatakan beliau berada di Rusia.
Lawatan Doval ke Moscow dilaporkan berlaku serentak dengan kedatangan utusan AS Steve Witkoff, yang turut dijadualkan bertemu pimpinan Rusia.
Trump memberi tempoh sehingga Jumaat kepada Rusia untuk menghentikan serangannya ke atas Ukraine atau berhadapan dengan sekatan baharu.
Kementerian Luar India pada hari Isnin menyatakan tekanan AS untuk menghentikan pembelian minyak Rusia adalah "tidak berasas dan tidak munasabah" serta menegaskan India akan melindungi kepentingannya.
New Delhi berhujah bahawa ia "mula mengimport dari Rusia kerana bekalan tradisional dialihkan ke Eropah selepas tercetusnya konflik".
Hubungan rapat secara sejarah
Shilan Shah dari Capital Economics berkata India "pada prinsipnya" boleh mencari pembekal lain "dengan agak mudah dan sedikit kesan ekonomi".
Namun dari segi politik, ia merupakan satu cabaran.
"Dalam negara, ia tidak akan dipandang baik jika dilihat mengalah kepada tuntutan Trump," kata Shah dalam satu nota, sambil menambah bahawa "pembuat dasar akan keberatan untuk merosakkan hubungan yang umumnya mesra (dan lama terjalin) dengan Rusia".
Selain itu, Ukraine pada hari Selasa mendakwa menemui komponen buatan India dalam dron Rusia yang dilancarkan ke atas negara itu.
Ketua staf Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, dalam satu catatan di Telegram berkata "kita mesti menghalang Rusia daripada mendapatkan komponen dari negara lain dan menghentikan pembunuhan rakyat Ukraine".
Penganalisis mengatakan kemarahan Trump terhadap pembelian peralatan ketenteraan dan minyak Rusia oleh India mengabaikan fakta bahawa New Delhi dan Moscow mempunyai hubungan rapat sejak era Perang Dingin.
Data dari Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan Rusia membekalkan 76 peratus import ketenteraan India antara 2009 dan 2013.
Walaupun peratusan ini menurun dengan ketara dalam tahun-tahun kebelakangan, India masih bergantung kepada Rusia untuk bahagian-bahagian kritikal.