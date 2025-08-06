Thailand meluluskan pembelian empat buah jet pejuang Gripen buatan Sweden pada hari Selasa, seminggu selepas mencapai gencatan senjata dalam pertempuran sempadan yang mengorbankan nyawa dengan Kemboja, menurut angkatan udara negara itu, menurut laporan SCMP.
Perjanjian bernilai AS$600 juta untuk pesawat Saab JAS 39 Gripen ini pertama kali diumumkan pada Jun sebagai sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk memodenkan keupayaan tempur angkatan udara Thailand.
Sepanjang lima hari pertempuran dengan Kemboja yang mengorbankan lebih 40 orang, Thailand menggunakan armada F-16 mereka untuk menyerang sasaran tentera di seberang sempadan. Ia merupakan pertempuran sempadan paling dahsyat antara kedua-dua negara dalam beberapa dekad.
Pembelian empat jet Gripen buatan Sweden yang diluluskan oleh Kabinet adalah sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk pemodenan dan melindungi kedaulatan negara, menurut kenyataan angkatan udara di media sosial.
Jawatankuasa perolehan memulakan perbincangan pada Ogos tahun lalu, menyimpulkan kajian selama 10 bulan yang memihak kepada jet buatan Scandinavia berbanding F-16 Amerika.
Thailand sudah mengoperasikan 11 buah Gripen model lama, selain puluhan F-16 yang diperoleh pada 1980-an.
Jumlah belanjawan pertahanan Thailand ialah sebanyak AS$6 bilion, termasuk peruntukan untuk tentera darat, laut, dan udara.
Secara berasingan, Perdana Menteri Pemangku Phumtham Wechayachai berkata pada hari Selasa bahawa kabinet telah meluluskan bayaran pampasan kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam konflik sempadan dengan Kemboja bulan lalu. Keluarga askar akan menerima AS$310,000 setiap seorang, manakala keluarga awam akan mendapat AS$ 247,000 setiap seorang.