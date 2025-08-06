Thailand meluluskan pembelian empat buah jet pejuang Gripen buatan Sweden pada hari Selasa, seminggu selepas mencapai gencatan senjata dalam pertempuran sempadan yang mengorbankan nyawa dengan Kemboja, menurut angkatan udara negara itu, menurut laporan SCMP.

Perjanjian bernilai AS$600 juta untuk pesawat Saab JAS 39 Gripen ini pertama kali diumumkan pada Jun sebagai sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk memodenkan keupayaan tempur angkatan udara Thailand.

Sepanjang lima hari pertempuran dengan Kemboja yang mengorbankan lebih 40 orang, Thailand menggunakan armada F-16 mereka untuk menyerang sasaran tentera di seberang sempadan. Ia merupakan pertempuran sempadan paling dahsyat antara kedua-dua negara dalam beberapa dekad.

Pembelian empat jet Gripen buatan Sweden yang diluluskan oleh Kabinet adalah sebahagian daripada rancangan jangka panjang untuk pemodenan dan melindungi kedaulatan negara, menurut kenyataan angkatan udara di media sosial.