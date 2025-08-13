Pasukan Penyiasatan Bebas untuk Myanmar (IIMM) mendedahkan bukti baharu berhubung jenayah kemanusiaan yang berlaku di negara itu, termasuk penyeksaan sistematik dan keganasan seksual di pusat tahanan.

Menurut kenyataan di laman web PBB, laporan tahunan yang dikeluarkan pada Selasa itu turut mengenal pasti pelaku, termasuk komander pasukan keselamatan yang mengawasi kemudahan tahanan.

Myanmar masih bergolak sejak rampasan kuasa tentera pada Februari 2021 yang menggulingkan kerajaannya, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Krisis tersebut mencetuskan protes besar-besaran, tindakan keras terhadap penentang, serta gerakan bersenjata di seluruh negara.

Ketua IIMM Nicholas Koumjian berkata pasukannya memperoleh bukti kukuh termasuk keterangan saksi yang menunjukkan penyeksaan sistematik, pembakaran bahagian sulit mangsa, pelbagai bentuk keganasan seksual dan hukuman mati tanpa perbicaraan terhadap pejuang atau orang awam yang dituduh menjadi pemberi maklumat.

“Kami berjaya mengenal pasti pelaku, termasuk komander yang mengawasi fasiliti ini, dan kami bersedia membantu mana-mana pihak berkuasa yang mahu membuat pendakwaan ke atas jenayah ini,” katanya.