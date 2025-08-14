Tentera Thailand menegaskan bahawa mereka belum bersedia untuk membuka semula pintu sempadan dengan Kemboja dan akan mengekalkan kehadiran tentera di 11 lokasi strategik di sepanjang sempadan bersama, menurut laporan Thai PBS .

Antara lokasi penting yang kini berada di bawah kawalan Thailand termasuk Phu Makua, Chong An Ma, Kuil Purba Ta Muen Thom, Chong Bok, Prasat Don Tual, Prasat Ta Kwai, Sattasom, Chong Chom, Chong Sai Taku, Preah Vihear, dan Plai Yao. Langkah ini merupakan sebahagian daripada strategi pertahanan proaktif Thailand di rantau ini.

Lt. Jen. Boonsin menyatakan bahawa Thailand akan membangkitkan isu kritikal pembersihan ranjau darat dalam mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) di Malaysia pada akhir bulan ini. Sebelum mesyuarat penuh, setiausaha RBC Thailand dan Kemboja akan mengadakan perbincangan awal di sebelah sempadan Thailand untuk menyelaraskan perkara-perkara penting yang akan dibincangkan.

Thailand terus prihatin dengan penolakan Kemboja untuk bekerjasama dalam usaha pembersihan periuk api bersama serta tindakan tidak mencukupi dalam menangani operasi penipuan yang berpunca dari wilayah Kemboja.