Tentera Thailand kekal teguh dalam isu keselamatan sempadan dengan Kemboja
Lt. Jen. Boonsin Padklang, Panglima Wilayah Tentera Kedua, menekankan komitmen Thailand untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya serta memastikan keselamatan anggota tenteranya.
Pesawat pejuang Thailand bom sasaran di Kemboja ketika pertempuran sempadan pada bulan Julai. / Reuters
14 Ogos 2025

Tentera Thailand menegaskan bahawa mereka belum bersedia untuk membuka semula pintu sempadan dengan Kemboja dan akan mengekalkan kehadiran tentera di 11 lokasi strategik di sepanjang sempadan bersama, menurut laporan Thai PBS

Antara lokasi penting yang kini berada di bawah kawalan Thailand termasuk Phu Makua, Chong An Ma, Kuil Purba Ta Muen Thom, Chong Bok, Prasat Don Tual, Prasat Ta Kwai, Sattasom, Chong Chom, Chong Sai Taku, Preah Vihear, dan Plai Yao. Langkah ini merupakan sebahagian daripada strategi pertahanan proaktif Thailand di rantau ini.  

Lt. Jen. Boonsin menyatakan bahawa Thailand akan membangkitkan isu kritikal pembersihan ranjau darat dalam mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) di Malaysia pada akhir bulan ini. Sebelum mesyuarat penuh, setiausaha RBC Thailand dan Kemboja akan mengadakan perbincangan awal di sebelah sempadan Thailand untuk menyelaraskan perkara-perkara penting yang akan dibincangkan.  

Thailand terus prihatin dengan penolakan Kemboja untuk bekerjasama dalam usaha pembersihan periuk api bersama serta tindakan tidak mencukupi dalam menangani operasi penipuan yang berpunca dari wilayah Kemboja. 

Sebagai langkah tegas, Thailand telah menghantar bantahan rasmi kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), mendakwa Kemboja melanggar Konvensyen Ottawa dengan meletakkan periuk api anti-personel berhampiran sempadan, yang membahayakan anggota tentera Thailand.  

Bagi memastikan keselamatan anggota tentera, Lt. Jen. Boonsin mengesahkan bahawa jentera berat akan digunakan dalam operasi rondaan sempadan. Beliau menegaskan pendirian teguh Thailand dalam mempertahankan kedaulatannya sambil mengekalkan pendekatan profesional dalam isu keselamatan sempadan.  

Thailand dan Kemboja baru-baru ini bertelagah di kawasan sempadan yang dipertikaikan berhampiran kuil Preah Vihear, mengakibatkan korban jiwa di kedua-dua belah pihak. Gencatan senjata dipersetujui semasa rundingan di Kuala Lumpur dengan kedua-dua negara berjanji untuk mengurangkan ketegangan dan mengelak pertikaian lanjut

