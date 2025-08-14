Vietnam bakal menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan howitzer gerak sendiri K9 Thunder dari Korea Selatan, selepas membeli lebih 20 unit dalam perjanjian bernilai $250 juta dengan Hanwha Aerospace. Langkah ini dilihat sebagai usaha Hanoi untuk memperkukuh pertahanan di utara negara itu di tengah ketegangan serantau yang semakin memanas.

Penghantaran dijangka selesai menjelang akhir 2025. Berbeza dengan kebiasaan, perjanjian ini tidak termasuk pakej penyelenggaraan, pembaikan, dan baik pulih (MRO), namun industri pertahanan Vietnam yang semakin maju dijangka mampu mengendalikannya. Kos setiap unit dianggarkan antara $9.7 juta hingga $14 juta, bergantung pada konfigurasi.

Dari segi strategik, howitzer ini kemungkinan besar akan ditempatkan di wilayah sempadan utara seperti Lạng Sơn, Cao Bằng, dan Quảng Ninh, berdekatan dengan China.

Mengapa K9 Thunder?

Howitzer ini telah digunakan secara meluas di peringkat global dengan lebih 1,300 unit dijual, termasuk kepada India, Poland, Australia, dan Mesir. Ia dilengkapi keupayaan tembakan 155mm piawaian NATO dengan jarak 40-50 km, serta mampu bergerak pantas (67 km/j di jalan raya, 40 km/j di luar jalan) untuk mengelak serangan balas.