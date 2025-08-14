ASIA
AICHR anjur bengkel di Jakarta bincang pencegahan konflik dan keamanan ASEAN
Para delegasi juga akan mengambil bahagian dalam simulasi kajian kes untuk mengaplikasi inisiatif keamanan ASEAN dalam senario yang praktikal.
FOTO FAIL: Program ini adalah sebahagian daripada usaha membangunkan rangka kerja serantau. / AFP
14 Ogos 2025

Badan hak asasi manusia ASEAN akan menganjurkan siri bengkel berprofil tinggi di Jakarta minggu ini bagi merangka pelan tindakan serantau untuk keamanan dan pencegahan konflik, menurut kenyataan Wisma Putra.

Program selama tiga hari, dari 13 hingga 15 Ogos, adalah sebahagian daripada “Program Latihan Serantau AICHR mengenai Hak Asasi Manusia – Bengkel mengenai Konflik dan Hak Asasi Manusia: Laluan dan Pendekatan ke Arah Keamanan di ASEAN.” Inisiatif itu diterajui Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR), yang diketuai oleh Malaysia dengan sokongan Indonesia dan Thailand.

Menurut penganjur, bengkel tersebut akan membincangkan mekanisme pencegahan konflik, rangka kerja keamanan antarabangsa, serta perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik. Para delegasi juga akan mengambil bahagian dalam simulasi kajian kes untuk mengaplikasi inisiatif keamanan ASEAN dalam senario yang praktikal.

Program ini adalah sebahagian daripada usaha membangunkan rangka kerja serantau yang sejajar dengan aspirasi Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045: Masa Depan Bersama Kita yang diterima pakai pada Mei tahun ini.

Pemimpin, diplomat, ahli akademik, perantara keamanan, wakil masyarakat sivil, dan pakar hak asasi manusia dari seluruh Asia Tenggara dijangka hadir. Menurut AICHR, matlamatnya adalah untuk memupuk dialog yang inklusif berasaskan hak asasi dan mengukuhkan kerjasama bagi mengekalkan keamanan di rantau ini.

Malaysia, sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini, menyifatkan bengkel-bengkel itu sebagai sebahagian daripada agenda keterangkuman dan kelestarian untuk mempromosikan kestabilan dan keselamatan serantau.

