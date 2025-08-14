Badan hak asasi manusia ASEAN akan menganjurkan siri bengkel berprofil tinggi di Jakarta minggu ini bagi merangka pelan tindakan serantau untuk keamanan dan pencegahan konflik, menurut kenyataan Wisma Putra.

Program selama tiga hari, dari 13 hingga 15 Ogos, adalah sebahagian daripada “Program Latihan Serantau AICHR mengenai Hak Asasi Manusia – Bengkel mengenai Konflik dan Hak Asasi Manusia: Laluan dan Pendekatan ke Arah Keamanan di ASEAN.” Inisiatif itu diterajui Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR), yang diketuai oleh Malaysia dengan sokongan Indonesia dan Thailand.

Menurut penganjur, bengkel tersebut akan membincangkan mekanisme pencegahan konflik, rangka kerja keamanan antarabangsa, serta perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik. Para delegasi juga akan mengambil bahagian dalam simulasi kajian kes untuk mengaplikasi inisiatif keamanan ASEAN dalam senario yang praktikal.