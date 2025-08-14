KUALA LUMPUR — Singapura mengiktiraf kepimpinan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN 2025, khususnya tindakan pantas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengatur gencatan senjata antara Thailand dan Kemboja baru-baru ini.

Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon, menyifatkan langkah Malaysia itu sebagai contoh bagaimana ASEAN perlu bertindak pantas dalam krisis, meskipun prinsip konsensus tetap penting.

“Malaysia membuktikan kepimpinan dengan mempertemukan kedua-dua pemimpin di Kuala Lumpur sehingga tercapai gencatan. Inilah yang diperlukan ASEAN,” katanya dalam program The Nation: Diplomatic Dispatch oleh Bernama TV bertajuk “Malaysia dan Singapura: Hubungan Merentasi Sempadan.“

Beliau turut memuji peranan Malaysia memudahkan kemasukan Timor-Leste ke ASEAN, menunjukkan keupayaan menyatukan pandangan berbeza.

Menyentuh konsensus ASEAN, beliau menyatakan ia adalah satu aspek ASEAN yang memakan masa namun dalam isu-isu kritikal seperti konflik Thailand-Kemboja, Malaysia telah mengambil langkah serta-merta dengan memanggil kedua-dua pemimpin negara tersebut ke meja perundingan diplomatik di Kuala Lumpur. Tindakan ini mendapat sokongan dari kepimpinan Singapura yang menekankan peranan sebagai Pengerusi ASEAN adalah penting ketika timbulnya cabaran sebelum situasi menjadi lebih teruk.

ASEAN sebagai platform neutral kuasa besar