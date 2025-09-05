Jalan-raya di ibu kota Indonesia kembali tenang pada hari Jumaat selepas lebih seminggu protes di seluruh negara, ada antaranya bersifat ganas, semasa negara itu menyambut maulidur rasul.

Kekacauan yang didorong oleh pelajar, pekerja, dan kumpulan hak asasi pada mulanya dicetuskan oleh kemarahan terhadap elaun perumahan ahli parlimen tetapi bertukar menjadi ganas selepas kenderaan polis melanggar maut seorang pemandu motosikal teksi semasa perhimpunan di Jakarta.

Bantahan dengan pantas merebak ke wilayah lain.

Elaun ahli parlimen dan taktik polis

Pada hari Khamis, kumpulan pelajar bertemu menteri kabinet untuk menyampaikan aduan mengenai elaun ahli parlimen dan taktik polis yang digunakan terhadap penunjuk perasaan. Awal minggu ini, mereka juga mengadakan perbincangan dengan ahli parlimen, tetapi usaha untuk mendapatkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto setakat ini gagal.