Kumpulan pelajar mendesak pegawai untuk memberikan jawapan apabila kumpulan hak asasi manusia melaporkan kematian, kecederaan, dan penahanan besar-besaran susulan huru-hara di seluruh negara.
Indonesia tenang selepas seminggu protes maut bekenaan elaun ahli parlimen
Human Rights Watch melaporkan sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dan lebih 1,000 cedera. / AA
5 September 2025

Jalan-raya di ibu kota Indonesia kembali tenang pada hari Jumaat selepas lebih seminggu protes di seluruh negara, ada antaranya bersifat ganas, semasa negara itu menyambut maulidur rasul.

Kekacauan yang didorong oleh pelajar, pekerja, dan kumpulan hak asasi pada mulanya dicetuskan oleh kemarahan terhadap elaun perumahan ahli parlimen tetapi bertukar menjadi ganas selepas kenderaan polis melanggar maut seorang pemandu motosikal teksi semasa perhimpunan di Jakarta.

Bantahan dengan pantas merebak ke wilayah lain.

Elaun ahli parlimen dan taktik polis

Pada hari Khamis, kumpulan pelajar bertemu menteri kabinet untuk menyampaikan aduan mengenai elaun ahli parlimen dan taktik polis yang digunakan terhadap penunjuk perasaan. Awal minggu ini, mereka juga mengadakan perbincangan dengan ahli parlimen, tetapi usaha untuk mendapatkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto setakat ini gagal.

Kumpulan hak asasi manusia menyatakan bantahan tersebut mengakibatkan korban yang besar.

Human Rights Watch melaporkan sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dan lebih 1,000 cedera dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan dan huru-hara lain.

Pihak berkuasa telah menahan lebih 3,000 orang di seluruh negara dalam apa yang digambarkan oleh kumpulan hak asasi sebagai tindakan keras yang menyeluruh.

Kerajaan belum mengumumkan sama ada akan mengkaji semula faedah perumahan yang kontroversi atau kelakuan pasukan keselamatan, meninggalkan persoalan sama ada keamanan akan kekal selepas cuti berakhir.

