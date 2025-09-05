ASIA
Singapura, India meterai pelan hala tuju baharu, perkukuh kerjasama strategik
Kedua-dua pemimpin turut menandatangani lima memorandum persefahaman melibatkan kerjasama dalam bidang inovasi aset digital, pembangunan kemahiran, industri semikonduktor, penerbangan awam, perkapalan hijau dan digital, serta industri angkasa.
Perdana Menteri India Narendra Modi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Hyderabad House, New Delhi, India. / Reuters
5 September 2025

Singapura dan India melancarkan pelan hala tuju menyeluruh bagi melangkah ke fasa baharu hubungan dua hala sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara, lapor The Straits Times.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, mengumumkan pelan hala tuju tersebut pada 4 September selepas mesyuarat tertutup di Hyderabad House.

Kedua-dua pemimpin turut menandatangani lima memorandum persefahaman melibatkan kerjasama dalam bidang inovasi aset digital, pembangunan kemahiran, industri semikonduktor, penerbangan awam, perkapalan hijau dan digital, serta industri angkasa.

PM Wong menegaskan bahawa kerjasama ini bukan sekadar retorik tetapi disusuli tindakan konkrit, termasuk pembentukan laluan hijau bagi barangan semikonduktor, pusat latihan teknikal bersama di Gujarat, serta usaha penyelidikan dan inovasi.

Beliau berkata, Singapura yakin dengan prospek pertumbuhan India, disokong populasi muda, kelas menengah yang berkembang serta sektor teknologi dinamik.

India pula menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerjasama dalam bidang baharu seperti perkilangan berteknologi tinggi, tenaga lestari, pertahanan dan pertukaran budaya.

PM Modi menekankan bahawa kerjasama dengan Singapura berpaksikan nilai bersama dan visi kolektif untuk keamanan serta kemakmuran rantau itu.

Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pelancaran fasa kedua Terminal Kontena PSA Mumbai, yang bakal menjadi terminal kontena tunggal terbesar di India.

Sejak Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (Ceca) 2005, perdagangan dua hala meningkat lebih 2.5 kali ganda kepada AS$52.2 bilion pada 2023, dengan Singapura kekal sebagai pelabur asing terbesar di India.

Pelan hala tuju di bawah kerangka Perkongsian Strategik Komprehensif itu menetapkan tujuh bidang tumpuan lain – digitalisasi, kelestarian, kesihatan, kesalinghubungan, pertahanan, serta hubungan budaya dan rakyat.

Kedua-dua negara menyatakan komitmen untuk terus memacu keterangkuman ekonomi, mengukuhkan multilateralisme, dan menyumbang kepada kestabilan serantau.

