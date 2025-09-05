Singapura dan India melancarkan pelan hala tuju menyeluruh bagi melangkah ke fasa baharu hubungan dua hala sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara, lapor The Straits Times.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, mengumumkan pelan hala tuju tersebut pada 4 September selepas mesyuarat tertutup di Hyderabad House.

Kedua-dua pemimpin turut menandatangani lima memorandum persefahaman melibatkan kerjasama dalam bidang inovasi aset digital, pembangunan kemahiran, industri semikonduktor, penerbangan awam, perkapalan hijau dan digital, serta industri angkasa.

PM Wong menegaskan bahawa kerjasama ini bukan sekadar retorik tetapi disusuli tindakan konkrit, termasuk pembentukan laluan hijau bagi barangan semikonduktor, pusat latihan teknikal bersama di Gujarat, serta usaha penyelidikan dan inovasi.

Beliau berkata, Singapura yakin dengan prospek pertumbuhan India, disokong populasi muda, kelas menengah yang berkembang serta sektor teknologi dinamik.

India pula menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerjasama dalam bidang baharu seperti perkilangan berteknologi tinggi, tenaga lestari, pertahanan dan pertukaran budaya.