Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ( SCO ) yang terbesar dan terkini berjaya menghimpunkan rekod bilangan pemimpin di China, dengan kehadiran lebih 20 negara dan 10 pertubuhan antarabangsa.

Walaupun ramai melihat SCO sebagai cabaran langsung kepada AS, perspektif ini tidak tepat.

Masa depan pertubuhan ini tidak dibentuk oleh dasar Washington. Sebaliknya, ia bergantung kepada sejauh mana ahlinya dapat mengemudi hubungan kompleks mereka sendiri. Untuk SCO menjadi pemain global yang benar-benar berpengaruh, ia mesti melihat ke dalam dan menjadi badan yang lebih bersatu dan berfungsi.

Prinsip asas SCO adalah ‘Semangat Shanghai’, yang menekankan kepercayaan bersama, manfaat bersama, kesaksamaan, dan menghormati kepelbagaian tamadun.

Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, ahli pengasas bersatu untuk mengamankan sempadan, memerangi ancaman bersama seperti keganasan, dan mewujudkan model hubungan antarabangsa yang baharu.

SCO menjadi platform berkuasa untuk negara-negara menegakkan kedaulatan mereka, memperjuangkan dunia multipolar, dan bersatu menentang apa yang mereka lihat sebagai hegemoni unilateral Amerika.

Pencapaian keselamatan SCO, terutamanya dalam memerangi keganasan, dianggap sebagai kejayaan besar.

Ahlinya adalah perintis dalam mewujudkan rangka kerja kepercayaan ketenteraan untuk wilayah sempadan, yang telah mengubah ribuan batu wilayah bersama menjadi zon kerjasama dan persahabatan. Dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan kerjasama keselamatan serta menolak campur tangan asing, SCO berkesan dalam menguruskan pertikaian dan mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau.

Ekonomi, di atas segalanya

Agenda ekonomi SCO mungkin menjanjikan daya maju jangka panjang yang paling besar.

Walaupun perdebatan politik meraih perhatian, kerjasama ekonomi adalah daya sebenar yang dapat mengikat organisasi ini bersama.

SCO adalah rakan penting bagi Inisiatif Belt and Road (BRI) China, membantu melancarkan projek infrastruktur berskala besar dan mengembangkan perdagangan merentasi Eurasia.

Seperti yang ditekankan oleh Presiden Xi Jinping, perdagangan tahunan antara China dan negara-negara SCO lain telah mencecah lebih daripada $500 bilion, dengan jumlah pelaburan China melebihi $84 bilion.

Hasilnya adalah rangkaian hubungan yang luas, termasuk hampir 14,000 kilometer jalan antarabangsa dan lebih daripada 110,000 perjalanan kereta api pengangkutan barang China-Eropah.

Pada Sidang Kemuncak Majlis Ketua-Ketua Negara ke-25 di Tianjin, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menekankan komitmen Turkiye untuk mengukuhkan hubungan dengan SCO.

Beliau memuji organisasi itu sebagai platform untuk "mencari penyelesaian bersama kepada masalah" dan menekankan peranannya yang "penting" dalam meningkatkan keselamatan tenaga dan memupuk perkongsian strategik infrastruktur.

Sikap ini mencerminkan komitmen Turkiye untuk mempelbagaikan dasar luar negerinya dan memperdalam penglibatannya di Eurasia, terutamanya dengan pemain utama seperti China dan Rusia.

Sejak menjadi " rakan dialog " pada tahun 2012, Turkiye berulang kali menunjukkan minatnya untuk mengukuhkan hubungan dengan SCO.

Penglibatan ini adalah bahagian penting dari strategi luas Ankara untuk memposisikan dirinya sebagai kuasa multipolar, mengimbangi pakatan Baratnya yang telah lama wujud dengan perkongsian baharu di Timur.