€30 juta dari EU untuk dua projek alam sekitar ASEAN
Komitmen yang diberikan oleh EU memberi fokus kepada pelan tindakan dan bukan sekadar polisi atau dana.
Pesuruhjaya Eropah bagi Alam Sekitar, Ketahanan Air dan Ekonomi Kitaran Kompetitif, Jessika Roswall. / Reuters
5 September 2025

Kesatuan Eropah (EU) memperkukuh lagi komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar di rantau Asia Tenggara melalui peruntukan dana geran sebanyak 30 juta euro bagi dua projek baharu di ASEAN, lapor media tempatan.

Setiap projek akan disalurkan dana sebanyak 15 juta euro. Pesuruhjaya Eropah bagi Alam Sekitar, Ketahanan Air dan Ekonomi Kitaran Kompetitif, Jessika Roswall, yang hadir pada majlis pelancaran, menyatakan dua projek tersebut ialah Nature Solutions Finance Hub dan Strengthening Biodiversity Conservation and Community Resilience.

Menurut beliau, tujuan utama komitmen EU ini menjangkaui sekadar bantuan kewangan.. “Ia adalah untuk rakyat dan bersama rakyat, yang akan menjadikan perkongsian kita lebih kukuh untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.”

Roswall turut menekankan sifat krisis alam sekitar yang tidak mengenal sempadan, menjadikan kerjasama serantau antara EU dan ASEAN sebagai satu keperluan.

Beliau berkata hasrat EU untuk menangani cabaran iklim seperti menghentikan kemerosotan pendebunga, melindungi sekurang-kurangnya 30 peratus daratan dan lautannya, memulihkan tanah dan hutan perlukan kerjasama yang utuh. 

“EU dan ASEAN mempunyai rekod kerjasama yang kukuh. Ekonomi kita juga lebih berkait rapat berbanding sebelum ini, dan bersama-sama kita boleh melaksanakan komitmen global menjadi hasil sebenar,” katanya.

Roswall menggambarkan dekad ini sebagai “tempoh yang genting”, sambil menekankan peluang untuk memulihkan kehilangan biodiversiti masih terbuka tetapi semakin menutup.

Projek tersebut dilancarkan di sidang sidang kemuncak Dialog Menteri ASEAN-EU pertama mengenai Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, yang diadakan bersempena Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN ke-18 mengenai Alam Sekitar.

Sidang kemuncak ASEAN ke-47 akan berlangsung Oktober ini dengan Malaysia selaku tuan rumah bagi salah satu perhimpunan terbesar dalam sejarah blok tersebut.

