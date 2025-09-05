Kesatuan Eropah (EU) memperkukuh lagi komitmennya terhadap kelestarian alam sekitar di rantau Asia Tenggara melalui peruntukan dana geran sebanyak 30 juta euro bagi dua projek baharu di ASEAN, lapor media tempatan.

Setiap projek akan disalurkan dana sebanyak 15 juta euro. Pesuruhjaya Eropah bagi Alam Sekitar, Ketahanan Air dan Ekonomi Kitaran Kompetitif, Jessika Roswall, yang hadir pada majlis pelancaran, menyatakan dua projek tersebut ialah Nature Solutions Finance Hub dan Strengthening Biodiversity Conservation and Community Resilience.

Menurut beliau, tujuan utama komitmen EU ini menjangkaui sekadar bantuan kewangan.. “Ia adalah untuk rakyat dan bersama rakyat, yang akan menjadikan perkongsian kita lebih kukuh untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.”

Roswall turut menekankan sifat krisis alam sekitar yang tidak mengenal sempadan, menjadikan kerjasama serantau antara EU dan ASEAN sebagai satu keperluan.

Beliau berkata hasrat EU untuk menangani cabaran iklim seperti menghentikan kemerosotan pendebunga, melindungi sekurang-kurangnya 30 peratus daratan dan lautannya, memulihkan tanah dan hutan perlukan kerjasama yang utuh.