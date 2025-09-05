Anutin Charnvirakul dipilih sebagai Perdana Menteri baharu Thailand pada Jumaat selepas meraih sokongan besar dalam undian di Parlimen, sekali gus menamatkan seminggu yang penuh konflik politik.

Beliau menewaskan calon daripada Parti Pheu Thai, iaitu parti berpengaruh keluarga Shinawatra yang suatu ketika dahulu mendominasi politik negara itu.

Anutin, tokoh politik lama yang terkenal sebagai perunding licik, memperoleh lebih daripada separuh sokongan ahli Dewan Rakyat dengan mudah.

Kejayaannya itu hasil gabungan dengan parti pembangkang terbesar, People’s Party, yang dipujuk dengan janji mengadakan referendum bagi meminda perlembagaan serta mengawalkan pilihan raya dalam tempoh empat bulan.

Pheu Thai pula berdepan krisis selepas mahkamah memecat Paetongtarn Shinawatra, anak perempuan dan pewaris politik bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.