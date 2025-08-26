Kerajaan Malaysia menegaskan ia tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan negara susulan pengesanan peningkatan aktiviti ejen asing, menurut laporan Bernama.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata pergerakan ejen-ejen tersebut sentiasa dipantau pihak polis dan tindakan sewajarnya akan diambil bagi memastikan keselamatan negara terus terpelihara.

“Ketua Polis Negara Mohd Khalid Ismail baru-baru ini mengesahkan aktiviti ejen asing semakin meningkat, khususnya berikutan pendirian lantang Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan isu Palestin.

“Sejak kerajaan dan Perdana Menteri menyatakan pendirian tegas mengenai Gaza dan Palestin, beliau kini menjadi antara pemimpin di Asia Tenggara yang paling diperhatikan oleh pihak tertentu. Keselamatan adalah perkara tidak boleh dirunding, dan pihak polis sentiasa memantau serta memberi taklimat berkala termasuk melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negara,” katanya.

Fahmi menegaskan walaupun keadaan keselamatan masih terkawal, sebarang potensi ancaman tidak boleh dipandang ringan kerana pendirian Malaysia berhubung Palestin berasaskan prinsip kemanusiaan, bukan emosi.

Menurutnya, Malaysia konsisten menuntut perang serta kekejaman rejim Zionis di Gaza ditamatkan, selain mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk menubuhkan negara mereka sendiri.