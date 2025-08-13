Bagi serigala Tibet, "robot kijang" pertama China ini mungkin kelihatan sama menarik seperti kijang sebenar yang berkeliaran di tundra, tetapi "makhluk" ini sebenarnya sebahagian daripada rangkaian pengawasan Beijing yang kini memasuki kawasan paling terpencil.

Dengan mata yang lembut dan bulu coklat tebal, robot ruminan ini hampir tidak dapat dibezakan dari kijang sebenar. Dilengkapi dengan sensor 5G dan AI, robot penipu ini mengimbas dataran tinggi Hoh Xil, seperti yang ditunjukkan dalam rakaman agensi berita negara Xinhua.

Dibangunkan oleh Xinhua, Akademi Sains China, dan DEEP Robotics yang berpangkalan di Hangzhou, robot kijang ini mempunyai sambungan 5G dan sistem penglihatan kecerdasan buatan, membolehkan pemantauan masa nyata terhadap migrasi, tabiat makan, dan tingkah laku mengawan spesies terancam endemik Tibet.

Pelaburan China di Tibet