China gunakan robot kijang untuk pantau ekosistem hidupan liar Tibet
China telah memperluas pengawasan kontroversialnya ke kawasan liar Tibet dengan menggunakan robot kijang berkuasa AI untuk memantau spesies terancam.
Penganalisis dan aktivis hak asasi manusia menuduh Beijing menggunakan taktik "zon kelabu" terhadap negara-negara di sekitar dataran tinggi Tibet. / Reuters
13 Ogos 2025

Bagi serigala Tibet, "robot kijang" pertama China ini mungkin kelihatan sama menarik seperti kijang sebenar yang berkeliaran di tundra, tetapi "makhluk" ini sebenarnya sebahagian daripada rangkaian pengawasan Beijing yang kini memasuki kawasan paling terpencil.  

Dengan mata yang lembut dan bulu coklat tebal, robot ruminan ini hampir tidak dapat dibezakan dari kijang sebenar. Dilengkapi dengan sensor 5G dan AI, robot penipu ini mengimbas dataran tinggi Hoh Xil, seperti yang ditunjukkan dalam rakaman agensi berita negara Xinhua.  

Dibangunkan oleh Xinhua, Akademi Sains China, dan DEEP Robotics yang berpangkalan di Hangzhou, robot kijang ini mempunyai sambungan 5G dan sistem penglihatan kecerdasan buatan, membolehkan pemantauan masa nyata terhadap migrasi, tabiat makan, dan tingkah laku mengawan spesies terancam endemik Tibet.  

Pelaburan China di Tibet

China menawarkan subsidi berpuluh bilion kepada industri robotiknya dan menjadi tuan rumah Persidangan Robot Dunia 2025 yang berakhir pada hari Selasa. 

Menurut dokumen kerajaan China, 5G tiba di Tibet pada 2019, dan wilayah barat daya ini mencapai 1 juta pengguna menjelang 2022. Dengan siapnya stesen asas 5G di bandar Gogmo pada akhir 2023, setiap daerah di Tibet telah mendapat liputan, lapor media negara.  

Selain menghantar imej langsung dan data penjejakan spesies kijang jarang, infrastruktur 5G Tibet kini menyokong pelbagai aplikasi AI yang semakin berkembang – dari dron kecil yang boleh beroperasi di kawasan yang tidak dapat ditembusi radar, hingga perundingan teleperubatan dan teknologi penternakan yak pintar, menurut laporan media negara China.  

China telah melabur secara besar-besaran di Tibet, meningkatkan peranan wilayah yang kadang-kadang bergolak ini dalam inisiatif infrastruktur Belt and Road  yang diterajui Presiden Xijinping dengan mengukuhkan hubungan perdagangannya dengan Asia Tengah, sambil juga memperketat pengawasan terhadap penduduknya dan memperluas jejak digital Beijing ke arah pesaing jirannya, India.

SUMBER:Reuters
