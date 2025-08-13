KUALA LUMPUR — Malaysia mencatat sejarah dalam revolusi kecerdasan buatan (AI) dengan melancarkan NurAI, aplikasi berasaskan model bahasa besar (LLM) pertama di dunia yang mematuhi prinsip Syariah. Dilaporkan oleh Bernama, NurAI dibangunkan untuk menangani ketidaktepatan kandungan Islam yang dihasilkan oleh platform AI arus perdana, NurAI menjadi lonjakan besar dalam menyelaraskan teknologi AI dengan nilai-nilai Islam, etika, dan hukum syarak.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan platform inovatif ini, menekankan peranannya membetulkan salah faham dan bias yang sering wujud dalam kandungan Islam terhasil AI di platform Barat. Berbeza dengan sistem AI konvensional, NurAI dibina atas prinsip Islam, memastikan setiap jawapan selari dengan hukum Syariah, sumber sahih, serta sensitiviti budaya umat Islam.

"Sistem AI global kebanyakannya dibangunkan di Barat dan tidak selalu selari dengan nilai kita," kata Ahmad Zahid. "Kita pernah lihat AI memberikan jawapan yang bercanggah dengan prinsip Syariah dalam hal kewangan Islam atau merujuk sumber tidak dipercayai dalam isu akidah. NurAI mengisi jurang ini dengan menawarkan alternatif dipercayai untuk umat Islam di seluruh dunia."

Dibangunkan oleh Zetrix AI hasil kerjasama dengan China ASEAN AI Lab, NurAI bukan sekadar model bahasa—ia merupakan panduan komprehensif untuk umat Islam. Platform ini mampu menjawab persoalan halal dan haram, memberikan penjelasan tentang zakat dan faraid, malah menawarkan nasihat pelaburan patuh Syariah.