Dibangunkan oleh Zetrix AI, NuAI menyediakan maklumat Islam tepat berlandaskan sumber sahih, sekaligus membetulkan kesilapan kandungan AI dari barat.
Malaysia lancar NurAI: Platform AI pertama dunia patuh syariah
Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan inisiatif ini sebagai "diplomasi teknologi", mengukuhkan pengaruh Malaysia dalam ekonomi digital Islam global. / Reuters
13 Ogos 2025

KUALA LUMPUR — Malaysia mencatat sejarah dalam revolusi kecerdasan buatan (AI) dengan melancarkan NurAI, aplikasi berasaskan model bahasa besar (LLM) pertama di dunia yang mematuhi prinsip Syariah. Dilaporkan oleh Bernama, NurAI dibangunkan untuk menangani ketidaktepatan kandungan Islam yang dihasilkan oleh platform AI arus perdana, NurAI menjadi lonjakan besar dalam menyelaraskan teknologi AI dengan nilai-nilai Islam, etika, dan hukum syarak.  

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan platform inovatif ini, menekankan peranannya membetulkan salah faham dan bias yang sering wujud dalam kandungan Islam terhasil AI di platform Barat. Berbeza dengan sistem AI konvensional, NurAI dibina atas prinsip Islam, memastikan setiap jawapan selari dengan hukum Syariah, sumber sahih, serta sensitiviti budaya umat Islam.  

"Sistem AI global kebanyakannya dibangunkan di Barat dan tidak selalu selari dengan nilai kita," kata Ahmad Zahid. "Kita pernah lihat AI memberikan jawapan yang bercanggah dengan prinsip Syariah dalam hal kewangan Islam atau merujuk sumber tidak dipercayai dalam isu akidah. NurAI mengisi jurang ini dengan menawarkan alternatif dipercayai untuk umat Islam di seluruh dunia."  

Dibangunkan oleh Zetrix AI hasil kerjasama dengan China ASEAN AI Lab, NurAI bukan sekadar model bahasa—ia merupakan panduan komprehensif untuk umat Islam. Platform ini mampu menjawab persoalan halal dan haram, memberikan penjelasan tentang zakat dan faraid, malah menawarkan nasihat pelaburan patuh Syariah.  

Pelancaran ini meletakkan Malaysia sebagai peneraju dalam pembangunan AI beretika dan membuka pintu kerjasama strategik dengan ASEAN serta Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC). Ahmad Zahid menyifatkan inisiatif ini sebagai "diplomasi teknologi", mengukuhkan pengaruh Malaysia dalam ekonomi digital Islam global.  

Datuk Mohd Jimmy Wong Abdullah, Pengarah Zetrix AI, menekankan kolaborasi serantau di sebalik projek ini, membuktikan ASEAN mampu menghasilkan penyelesaian AI canggih berteraskan nilai dan budaya. "NurAI menunjukkan keupayaan kita berinovasi tanpa mengorbankan prinsip," ujarnya.  

Dengan kejayaan ini, Malaysia berhasrat menjadi hab inovasi digital Islam, memastikan AI menjadi alat untuk menyebar ilmu, memelihara akidah, dan memacu kemajuan beretika dalam dunia Islam.

