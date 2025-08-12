Generasi yang membesar dalam dunia dalam talian banyak dipengaruhi oleh apa yang dimuat naik, di’unboxed’, dan diulas secara langsung. Jika ia berada di Instagram, YouTube Shorts, atau X, besar kemungkinan ia ada dalam troli beli-belah seseorang. Jika ia menggambarkan cita rasa atau status di alam maya, maka ia dianggap berbaloi.

Terbaharu, tumpuan mereka terarah kepada sejenis mainan.

Makhluk nakal yang tersenyum lebar dengan gigi tidak rata, dikenali sebagai Labubu, dicipta pada 2015 oleh Kasing Lung, seorang artis kelahiran Hong Kong yang dibesarkan di Belanda, untuk siri buku ilustrasinya The Monsters.

“Saya membelinya beberapa minggu lalu selepas melihatnya dalam talian. Pada mulanya, saya sendiri tidak pasti sama ada saya betul-betul menyukainya atau saya hanya mahukannya kerana semua orang memilikinya. Sejujurnya, kalau ia tidak begitu popular, mungkin saya tak akan membelinya,” kata Ayliz, seorang pelajar dari Istanbul.

Jadi, mengapa ia begitu popular?

Mungkin kerana reka bentuknya yang kelakar dan pelik. Mungkin juga kerana namanya: Labubu — yang melekat di fikiran seperti kesilapan ejaan yang entah bagaimana bertukar menjadi gurauan semasa bersembang dengan rakan.

“Ini cara memahami budaya pop: sesuatu perkara menjadi trend, diterima secara meluas, dan orang ramai mula menginginkannya hanya kerana orang lain memilikinya. Hanya sebab tidak mahu rasa tersisih, mereka berfikir, ‘Semua orang ada, aku pun patut ada,’” kata Zeynep Temizer Atalar, seorang pakar psikologi dari Universiti Yeni Yuzyil kepada TRT World.

Beliau menjelaskan barangan popular seperti ini membawa makna baharu dalam proses pembentukkan identiti seseorang. Memiliki sesuatu yang sedang tular memberi kepuasan dan keseronokan, antara sebab mengapa orang tertarik kepadanya.

Selepas popularitinya melonjak, Pop Mart melaporkan pendapatannya mencecah AS$1.8 bilion pada 2024 — tujuh kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum mereka mula menjual figura Labubu.

Atalar menambah bahawa daya tarikan Labubu terletak pada bentuknya yang tidak konvensional.

“Mainan ini mencerminkan aspek diri kita yang bercanggah, kurang digemari, lebih rapuh, atau terpendam — bahagian yang kita cuba sembunyikan,” katanya.

Memilikinya terasa seperti membawa sebahagian dunia dalam minda kita ke mana-mana sahaja. Itu mungkin sebab mengapa ia semakin popular — ia melambangkan sesuatu yang peribadi dan mendalam, tambahnya.

Ia kini muncul di tangan (atau dalam beg) selebriti seperti Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, malah anak perempuan pemain bola sepak David Beckham, Harper Beckham, dilaporkan menghadiahkan Labubu kepada bapanya itu.

Keterujaan terhadap Labubu tidak terhenti di situ.

Tidak lama kemudian, Labubu tiruan mahal mula membanjiri pasaran, digelar secara mesra atau sinis sebagai Lafufu. Ada yang mengatakan makhluk itu menyerupai Pazuzu, syaitan purba Mesopotamia, tetapi itu mungkin sekadar kebetulan yang lucu.

Membeli semula ‘kotak misteri’

Kebangkitan Labubu bermula dengan model “blind box” (kotak misteri) — strategi pemasaran di mana setiap kotak tidak mempunyai sebarang petunjuk tentang watak atau variasi di dalamnya. Bagi pengumpul, ini menambah kepada unsur kejutan yang membuatkan setiap pembelian terasa seperti mini loteri.