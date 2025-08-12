Pelaburan China kini memacu projek-projek bernilai tinggi di Koridor Ekonomi Timur (EEC) Thailand, terutamanya dalam sektor teknologi maju, sekali gus mengukuhkan aspirasi negara itu untuk menjadi hab eksport global, kata Setiausaha Agung Pejabat EEC, Chula Sukmanop seperti dipetik agensi Xinhua.

Dilancarkan pada 2017, EEC merupakan projek pembangunan berasaskan wilayah utama Thailand yang bertujuan mengubah tiga wilayah di timur negara itu menjadi zon ekonomi berteknologi tinggi melalui penaiktarafan infrastruktur berskala besar serta insentif pelaburan yang menarik. Menurut Chula, pelabur China membawa teknologi baharu yang lebih kompleks dan bernilai tinggi, menandakan peralihan strategik daripada pengeluaran secara tradisional.

Fenomena “teknologi canggih buatan China di Thailand” ini, jelasnya, paling ketara dalam industri automotif, di mana jenama terkemuka China seperti BYD, Changan, GAC Aion, Great Wall Motor dan MG telah menubuhkan kilang di EEC bagi memenuhi pasaran tempatan dan luar negara. Pelaburan itu turut membangunkan keseluruhan rantaian bekalan kenderaan elektrik (EV) – termasuk bateri, stesen pengecas, penyimpanan tenaga dan komponen berkaitan.