Malaysia lancar model AI multimodal pertama, Ilmu 1.0
Ilmu 1.0 yang dibangunkan setaraf model global seperti GPT-4o dan Llama 3.1 menurut pembangunnya.
Anwar Ibrahim pada acara pembukaan AI ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. / Foto: Pejabat Perdana Menteri / Facebook
13 Ogos 2025

Malaysia melakar sejarah dengan melancarkan model Kecerdasan Buatan (AI) multimodal pertamanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim merasmikan pelancaran model tersebut pada hari pertama Sidang Kemuncak AI ASEAN di ibu negara, menegaskan aspirasi Malaysia bukan sekadar mengejar kemajuan negara lain tetapi memimpin dengan menawarkan "model inovasi berasaskan kepercayaan, berteraskan keadilan, dan dibentuk oleh nilai-nilai Asia Tenggara."  

"Kejayaan AI tidak diukur melalui kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi sejauh mana ia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat," tegas Anwar menurut kenyataan di akaun X beliau. "Inilah cara kita membina masa depan di mana teknologi benar-benar berkhidmat untuk manusia secara mampan, inklusif, dan adil." 

ILMU, singkatan kepada Intelek Luhur Malaysia Untukmu, merupakan kecerdasan kontekstual berakar umbi nilai Malaysia dengan keupayaan memproses serta menjana teks, suara dan imej. Model ini menyesuaikan diri dengan bahasa Melayu, Inggeris serta dialek tempatan, lapor Free Malaysia Today.  

Dibangunkan oleh YTL AI Labs bersama Universiti Malaya, Ilmu 1.0 menandakan langkah Malaysia menjadi peneraju teknologi serantau. Pelancarannya mencerminkan komitmen negara dalam membangunkan AI yang bukan sahaja canggih tetapi juga beretika dan relevan dengan konteks tempatan.  

Ilmu 1.0 kini boleh diakses melalui platform awan YTL dan akan dibuka kepada pengguna umum melalui ILMUchat pada Hari Malaysia 16 September.

SUMBER:Anadolu Agency
