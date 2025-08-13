Malaysia melakar sejarah dengan melancarkan model Kecerdasan Buatan (AI) multimodal pertamanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim merasmikan pelancaran model tersebut pada hari pertama Sidang Kemuncak AI ASEAN di ibu negara, menegaskan aspirasi Malaysia bukan sekadar mengejar kemajuan negara lain tetapi memimpin dengan menawarkan "model inovasi berasaskan kepercayaan, berteraskan keadilan, dan dibentuk oleh nilai-nilai Asia Tenggara."

"Kejayaan AI tidak diukur melalui kecanggihan teknologi semata-mata, tetapi sejauh mana ia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat," tegas Anwar menurut kenyataan di akaun X beliau. "Inilah cara kita membina masa depan di mana teknologi benar-benar berkhidmat untuk manusia secara mampan, inklusif, dan adil."