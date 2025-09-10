Malaysia meneruskan usaha bersama agensi penguatkuasaan antarabangsa untuk mengesan ahli perniagaan Low Taek Jho, atau dikenali sebagai Jho Low, bagi dibawa pulang untuk menghadapi pertuduhan berkaitan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam kenyataan pada Isnin, Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) Bukit Aman memaklumkan usaha itu dilaksanakan melalui Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang komited bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa antarabangsa.

“Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan tiada bukti kukuh yang menunjukkan Low berada di China. Oleh itu, Malaysia terus bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi mengesannya,” kata kenyataan itu seperti dipetik Bernama.