Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan udara oleh rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman di Doha, Qatar semalam.

Dalam satu kenyataan pada Rabu, Wisma Putra menegaskan tindakan itu jelas melanggar kedaulatan Qatar dan undang-undang antarabangsa, termasuk Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

“Pelanggaran seumpama ini membawa ancaman serius kepada keamanan dan keselamatan antarabangsa. Tindakan haram rejim Zionis Israel hanya akan memburukkan lagi ketegangan serantau serta membahayakan kestabilan dan keselamatan bukan sahaja Qatar, malah seluruh rantau tersebut,” kata kenyataan itu.