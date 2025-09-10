Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengunjungi Malaysia pada bulan depan bersempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47, menurut laporan Bernama.

Bercakap pada Majlis Makan Malam Jubli Emas ke-50 Kumpulan Ambank di Kuala Lumpur, Anwar berkata Trump sendiri telah menghubunginya bagi menyatakan hasratnya untuk menghadiri sidang berkenaan yang akan turut disertai Perdana Menteri China Li Qiang.

“Presiden Trump menghubungi saya untuk memaklumkan bahawa beliau akan datang ke Malaysia bulan depan bersempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47,” katanya.

Perdana Menteri mendedahkan bahawa Presiden Rusia Vladimir Putin juga sedang mempertimbangkan untuk turut hadir ke Malaysia selepas pertemuan mereka di Beijing baru-baru ini.

“Presiden Putin bertemu saya di Beijing dan menyatakan beliau sedang mempertimbangkan untuk datang ke Malaysia. Jadi, anda ada Donald Trump, Presiden Putin dan Li Qiang,” ujar Anwar.