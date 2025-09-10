Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menggesa negara-negara Islam supaya bersatu menentang apa yang beliau namakan "negara jahat" Israel, berikutan serangan udara Israel di Doha yang membunuh lima anggota Hamas dan seorang pegawai keselamatan Qatar.

"Masa untuk negara-negara Islam bersatu menentang Israel, sebuah negara jahat. Agenda adalah untuk berurusan secara menyeluruh dengan dunia Islam dan meneutralkan apa sahaja kuasa ekonomi yang mereka miliki. Berfikir bahawa bersikap lembut terhadap Israel akan menjamin keselamatan mereka adalah satu kebodohan," tulis Asif di X.

Beliau menekankan konfrontasi Pakistan sendiri dengan saingan nuklear India, dengan mengatakan Islamabad telah berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar.

"Pakistan, sebuah negara yang mudah terancam dari segi ekonomi tetapi mempunyai kerajaan yang teguh dan Alhamdolillah angkatan bersenjata profesional yang berani telah menentang India, lima kali lebih besar, dan mengajar mereka pengajaran," katanya.

"Tiada siapa yang menjamin keselamatan untuk anda. Bantuan luar penting, tetapi sifat yang tidak boleh dikalahkan datang dari dalam," tambah beliau.

Jiran-jiran yang bersenjata nuklear itu menghentikan pertempuran terburuk mereka dalam hampir tiga dekad pada bulan Mei selepas bersetuju dengan gencatan senjata yang diumumkan AS, berikutan empat hari serangan balas-membalas yang melibatkan beratus-ratus dron, peluru berpandu dan pesawat pejuang yang membunuh sekurang-kurangnya 60 orang dan memaksa beribu-ribu orang melarikan diri dari rumah mereka di sepanjang sempadan mereka dan di Kashmir yang dipertikaikan.

Semasa pertempuran itu, Pakistan menembak jatuh sekurang-kurangnya lima pesawat jet India, termasuk tiga Rafale, dalam pertempuran yang melibatkan kira-kira 30 pesawat pejuang Pakistan dan 70 pesawat pejuang India.

Pada mulanya, India menafikan sebarang kerugian pesawat, tetapi kemudian pegawainya mengakui bahawa Pakistan menembak jatuh sejumlah pesawat pejuangnya yang tidak dinyatakan.

Presiden AS Trump berulang kali menyebut usahanya dalam mempengaruhi gencatan senjata.