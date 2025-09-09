China mengalu-alukan peranan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN dalam Sidang Kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) yang diadakan baru-baru ini di Tianjin, sekaligus menyerlahkan sumbangan "membina" Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam majlis pelbagai hala itu, menurut laporan Bernama.

Duta Besar Fan Xianrong, yang bertanggungjawab dalam penyelarasan antarabangsa SCO, menyatakan kepuasan Beijing terhadap penglibatan Anwar sebagai tetamu kehormat, sambil menekankan bahawa pemimpin Malaysia tersebut telah menyampaikan ucapan yang "membina dan memberikan perhatian positif kepada SCO" sepanjang persidangan tersebut .

Ketika ditanya mengenai potensi kerjasama yang lebih mendalam antara SCO dan ASEAN, Fan menekankan bahawa organisasi itu sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan "mana-mana badan mesra lain" yang mengiktiraf dan mematuhi "Semangat Shanghai" – falsafah teras SCO yang berpusat pada kepercayaan bersama, manfaat bersama, kesaksamaan, dan penghormatan terhadap pelbagai tamadun .

Ditubuhkan pada tahun 2001 oleh China, Rusia, dan empat negara Asia Tengah – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan – SCO sejak itu telah berkembang dengan memasukkan India, Pakistan, Iran, dan Belarus. Kini, ia juga mempunyai dua negara pemerhati dan 15 rakan dialog dalam kalangan ahlinya .

Berkenaan isu pengembangan keahlian negara-negara ASEAN dalam SCO, duta besar itu menjelaskan bahawa walaupun minat wujud, mana-mana rakan dialog baharu mesti mengikut prosedur kemasukan yang telah ditetapkan. Semasa sidang kemuncak tersebut, Laos secara rasmi diterima sebagai rakan dialog terkini, menyertai Kemboja dan Myanmar sebagai negara ketiga ASEAN yang mencapai status itu .