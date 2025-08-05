Usaha menyelesaikan ketegangan antara Thailand dan Kemboja berhubung sempadannya dijangka dapat diselesaikan menjelang Khamis ini, menurut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Berucap di Parlimen pada Selasa, Anwar mengesahkan pegawai kanan tentera dari kedua-dua negara kini berada di Kuala Lumpur bagi menghadiri rundingan yang dikoordinasikan oleh Malaysia menerusi inisiatif damai yang disokong ASEAN.

“Kita ucapkan terima kasih kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang telah membantu menyelaras pertemuan ini,” kata Anwar semasa Waktu Pertanyaan-Pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat.

“Kita harap satu kata sepakat dapat dicapai, yang difasilitasi oleh Malaysia, sebelum atau pada 7 Ogos kerana Menteri Pertahanan Kemboja dan Thailand akan turut hadir untuk memuktamadkan persetujuan.”

Pertemuan ini merupakan fasa penting dalam campur tangan diplomatik Malaysia, susulan persetujuan gencatan senjata tanpa syarat pada 28 Julai lalu yang dicapai dalam sidang khas di Putrajaya yang dipengerusikan oleh Anwar. Sidang itu turut dihadiri Perdana Menteri Kemboja Hun Manet dan Pemangku Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.