Pada suatu pagi musim panas yang tenang pada tahun 1945, Terumi Tanaka yang berusia 13 tahun sedang membaca buku, sama sekali tidak menyedari bahawa dalam sekelip mata, cahaya yang membutakan dan api yang membakar akan menghancurkan dunianya selama-lamanya.

“Saya pertama kali mendengar bunyi kuat pesawat pengebom,” kenang Tanaka, yang ketika itu pelajar tahun pertama sekolah menengah, ketika AS menjatuhkan bom atom di Nagasaki.

“Saya bangun dan pergi ke tingkap untuk melihat ke langit… Kemudian, cahaya yang sangat terang menyebar. Semuanya bertukar putih. Tiada bunyi, hanya cahaya. Saya berlari turun tangga dan berbaring di lantai, menutup mata dan telinga. Selepas itu, saya tidak sedarkan diri.”

Lapan puluh tahun lalu pada hari ini, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom “Little Boy” ke atas bandar Hiroshima di Jepun. Tiga hari kemudian, bom kedua, “Fat Man”, meletup di Nagasaki.

Kini berusia 92 tahun dan penerima Hadiah Keamanan Nobel, Tanaka adalah antara sedikit hibakusha yang masih hidup: mangsa yang terselamat daripada pengeboman atom AS di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Ogos 1945.

Tiga hari sebelum kisah Tanaka, Hiroshima mengalami nasib yang sama. Sehingga hari ini, serangan nuklear ini kekal sebagai satu-satunya serangan nuklear yang pernah dilakukan dalam sejarah peperangan.

Gabungan kedua-dua bom—Little Boy dan Fat Man—membunuh kira-kira 250,000 orang dan meninggalkan trauma seumur hidup bagi mangsa yang terselamat, banyak antara mereka disenyapkan oleh penyakit radiasi atau pengasingan sosial.

Namun, 80 tahun kemudian, Amerika Syarikat tidak pernah meminta maaf.

Lebih teruk lagi, naratif rasmi—termasuk daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) —masih enggan menyebut pelaku. “Bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki,” kata mereka, seolah-olah bom itu jatuh dengan sendirinya.

Ini adalah helah linguistik yang mencerminkan keengganan lebih besar untuk mengakui apa yang ramai pakar hari ini hujahkan bukan sahaja sebagai pembunuhan beramai-ramai, tetapi juga jenayah perang.

Melakukan jenayah tanpa hukuman

Memang tidak mengejutkan pengeboman atom tidak pernah dibawa ke mahkamah kerana pelakunya tak lain tak bukan adalah AS.

Selepas Perang Dunia Kedua, Washington duduk sebagai hakim dan pemenang di Perbicaraan Tokyo , sementara tindakannya sendiri, termasuk pengeboman Tokyo dan penggunaan senjata nuklear, terlepas daripada pemeriksaan.

Banyak kajian undang-undang, termasuk bekas pegawai PBB, berhujah bahawa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki akan dikira sebagai jenayah perang di bawah piawaian undang-undang hari ini.

Pakar dalam undang-undang antarabangsa dan sejarah menyatakan bahawa pengeboman Hiroshima mengutamakan kematian awam secara besar-besaran, dengan kemusnahan sasaran ketenteraan hanya sebagai justifikasi sekunder.

Hari ini, tindakan sedemikian akan dianggap sebagai pelanggaran serius undang-undang kemanusiaan antarabangsa, melanggar prinsip pembezaan, perkadaran, dan berjaga-jaga seperti yang termaktub dalam Protokol .

Analisis oleh Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) dan Persatuan Peguam Antarabangsa Menentang Senjata Nuklear (IALANA) juga mengesahkan bahawa senjata nuklear akan melanggar prinsip-prinsip ini.

Walaupun undang-undang ini digubal selepas 1945, ramai sarjana undang-undang berpendapat bahawa pengeboman itu sudah melanggar norma peperangan pada masa itu, menjadikannya boleh dikenal pasti sebagai jenayah perang secara retroaktif.

“Jika Jerman atau Jepun membangun dan menggunakan bom atom dalam Perang Dunia Kedua ke atas bandar-bandar penduduk pemenang, perbicaraan jenayah perang di Nuremberg atau Tokyo pasti akan menyiasat, dan kemungkinan besar, mengutuk penggunaan senjata ini, serta menghukum pegawai yang bertanggungjawab sebagai penjenayah perang…” kata Profesor Richard Falk, bekas pelapor khas PBB untuk hak asasi manusia.

Apa yang menjadikan kes ini lebih mengerikan adalah justifikasi AS sendiri: untuk memaksa Jepun menyerah dan “menyelamatkan nyawa,” seperti yang didakwa Presiden Harry Truman pada masa itu.

Tetapi naratif ini lama dipertikaikan oleh sejarawan yang berpendapat bahawa Jepun sudah hampir menyerah dan kemasukan Soviet ke dalam perang akan memastikannya.

Membentuk memori melalui kuasa

Seorang pakar dari Hiroshima Peace Institute, Shota Moriue, bersetuju.