KUALA LUMPUR – Malaysia dan Filipina akan memperkukuh hubungan strategik bagi memastikan keselamatan dan perpaduan rantau ASEAN, menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Perdana Menteri berkata, perkara itu dibincangkan dalam perbualan telefon beliau dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr hari ini.

“Kami juga membincangkan isu keamanan di perairan antarabangsa dan kawasan sempadan, yang penting untuk kestabilan serantau,” jelas Anwar dalam satu hantaran di Facebook.

Beliau turut memaklumkan perkembangan positif dalam rundingan sempadan antara Thailand dan Kemboja. Perjanjian itu dijangka ditandatangani Khamis ini oleh menteri pertahanan kedua negara dalam Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) Luar Biasa di Kuala Lumpur.