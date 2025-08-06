ASIA
Malaysia, Filipina sepakat tingkatkan kerjasama demi kestabilan ASEAN – PM Anwar
Komitmen kerjasama antara Malaysia dan Filipina termasuk isu keamanan di perairan antarabangsa dan kawasan sempadan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. / AP
15 jam yang lepas

KUALA LUMPUR – Malaysia dan Filipina akan memperkukuh hubungan strategik bagi memastikan keselamatan dan perpaduan rantau ASEAN, menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.  

Perdana Menteri berkata, perkara itu dibincangkan dalam perbualan telefon beliau dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr hari ini.  

“Kami juga membincangkan isu keamanan di perairan antarabangsa dan kawasan sempadan, yang penting untuk kestabilan serantau,” jelas Anwar dalam satu hantaran di Facebook.  

Beliau turut memaklumkan perkembangan positif dalam rundingan sempadan antara Thailand dan Kemboja. Perjanjian itu dijangka ditandatangani Khamis ini oleh menteri pertahanan kedua negara dalam Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) Luar Biasa di Kuala Lumpur.  

“Ini satu langkah penting ke arah menjadikan ASEAN sebagai rantau yang aman dan makmur,” tambah Anwar.  

Mesyuarat GBC itu akan dihadiri Menteri Pertahanan Kemboja Jeneral Tea Seiha dan Pemangku Menteri Pertahanan Thailand Jeneral Natthaphon Narkphanit, bersama ketua tentera dan pegawai kerajaan kedua-dua negara.  

Sebelum ini, Thailand dan Kemboja bersetuju menghentikan pertikaian sempadan mulai 28 Julai lepas selepas perbincangan yang dipengerusikan Anwar di Putrajaya.

