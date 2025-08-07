PUTRAJAYA – Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya keputusan rejim Zionis Israel untuk melancarkan pengambilalihan ketenteraan penuh ke atas Gaza, memberi amaran bahawa tindakan itu boleh mengakibatkan pendudukan kekal ke atas tanah Palestin yang melanggar undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.

Selepas 22 bulan pengeboman tanpa henti, kepungan, serta pemindahan paksa lebih 90 peratus penduduk Gaza – bertujuan untuk menghapuskan penyelesaian dua negara.

"Tindakan Israel ini jika diteruskan akan menghancurkan sebarang harapan keamanan dan menafikan hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri," tegas kenyataan tersebut.