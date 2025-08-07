ASIA
1 min membaca
Malaysia kutuk rancangan Israel kuasai Gaza, gesa tindakan antarabangsa
Sokongan dan komitmen Malaysia dalam mempertahankan hak rakyat Palestin kekal konsisten.
Malaysia kutuk rancangan Israel kuasai Gaza, gesa tindakan antarabangsa
Sokongan dan komitmen Malaysia dalam mempertahankan hak rakyat Palestin kekal konsisten. / AP
13 jam yang lepas

PUTRAJAYA – Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya keputusan rejim Zionis Israel untuk melancarkan pengambilalihan ketenteraan penuh ke atas Gaza, memberi amaran bahawa tindakan itu boleh mengakibatkan pendudukan kekal ke atas tanah Palestin yang melanggar undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.  

Selepas 22 bulan pengeboman tanpa henti, kepungan, serta pemindahan paksa lebih 90 peratus penduduk Gaza – bertujuan untuk menghapuskan penyelesaian dua negara. 

"Tindakan Israel ini jika diteruskan akan menghancurkan sebarang harapan keamanan dan menafikan hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri," tegas kenyataan tersebut.  

Disyorkan

Malaysia menyeru komuniti antarabangsa agar menolak dasar aparteid Israel dan mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitulmuqaddis Timur sebagai ibu negara. Malaysia juga mendesak gencatan senjata kekal serta pengunduran segera tentera Israel dari Gaza, di samping menamatkan sekatan terhadap bantuan kemanusiaan dan memastikan akses tanpa halangan untuk bantuan kecemasan. Tambahan lagi, Malaysia menyokong kemasukan penuh Palestin sebagai ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).  

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen Malaysia yang tidak berbelah bahagi dalam mempertahankan hak rakyat Palestin, bukan sekadar melalui kenyataan tegas di peringkat antarabangsa, tetapi juga melalui kerjasama erat dengan pemimpin serantau dan global.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us