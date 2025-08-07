ASIA
Thailand rugi 3 bilion baht sebulan susulan pertikaian sempadan
Menteri Pelancongan dan Sukan Sorawong Thienthong mengesahkan lebih 5,000 tempahan telah dibatalkan sejak pertempuran tercetus hujung bulan lalu.
FOTO FAIL: Tujuh wilayah sempadan sedang mengalami kemerosotan ketara dalam sektor pelancongan, menurut Sorawong. / Reuters
Pergolakan di sepanjang sempadan Thailand-Kemboja menyebabkan kerajaan Thai kehilangan kira-kira 3 bilion baht (sekitar RM382 juta) hasil pelancongan setiap bulan, disebabkan pelancong asing membatalkan ribuan tempahan hotel di wilayah-wilayah sempadan utama, menurut laporan The Nation.

Menteri Pelancongan dan Sukan Sorawong Thienthong mengesahkan pada Rabu bahawa lebih 5,000 tempahan telah dibatalkan sejak pertempuran tercetus hujung bulan lalu, sekali gus memberikan tamparan hebat kepada industri pelancongan.

“Tujuh wilayah sempadan sedang mengalami kemerosotan ketara dalam sektor pelancongan berikutan kebimbangan terhadap keselamatan,” kata Sorawong kepada wartawan. “Anggaran kerugian hasil mencecah 3 bilion baht setiap bulan.”

Hotel ditutup, lawatan berkumpulan dibatalkan

Di Ubon Ratchathani, beberapa hotel telah menghentikan operasi sehingga sekurang-kurangnya 4 Ogos selepas operator pelancongan membatalkan semua tempahan. Walaupun kebanyakan bilik masih kosong, kira-kira 70 peratus telah diisi oleh penderma dan wartawan yang hadir untuk membantu atau membuat liputan konflik.

Si Sa Ket turut menyaksikan lonjakan pembatalan selepas lintasan sempadan Chong Sangam dikenakan sekatan. Tempahan berkumpulan menurun kepada sifar, namun separuh daripada bilik hotel masih dihuni oleh petugas bantuan dan media.

Surin turut terjejas teruk. Dengan 80 peratus tempahan berkumpulan dibatalkan dan acara Enduro Race ditangguhkan, syarikat pelancongan, penyewa kereta dan pengusaha hotel turut terkesan. Banyak hotel kini menawarkan penginapan percuma atau diskaun kepada mangsa pemindahan.

Tapak pelancongan ditutup, acara ditangguh

Di Buri Ram, impaknya bukan sahaja dari sudut ekonomi tetapi juga budaya. Tapak pelancongan utama seperti Prasat Phanom Rung dan Prasat Muang Tam telah ditutup, manakala semua acara di Litar Antarabangsa Chang ditangguhkan. Tempahan pelancong merosot sebanyak 70 peratus.

Lebih ke timur, Sa Kaeo menyaksikan pembatalan yang tinggi di bandar Aranyaprathet, manakala Chanthaburi melaporkan penurunan tempahan hotel sebanyak 80 peratus. Pegawai tempatan berkata kelembapan dalam perdagangan rentas sempadan memburukkan lagi keadaan.

Di Trat, pembatalan tertumpu di kawasan sempadan, dengan kesan turut dirasai dalam pelancongan pulau. Sekitar 10 hingga 30 peratus perjalanan ke Koh Chang dan lebih separuh tempahan ke Koh Kood telah dibatalkan atau ditangguhkan.

Kestabilan serantau terjejas

Sempadan Thailand-Kemboja telah lama menjadi pertikaian sentimen nasionalis dan sejarah. Meskipun perbalahan terkini masih berskala kecil, ia telah mencetuskan kebimbangan baharu terhadap keselamatan serantau dan kestabilan ekonomi.

Ketika pelancongan sempadan terhenti, kerajaan Thailand berkata pihaknya sedang memantau keadaan dengan rapi dan berusaha untuk mengurangkan kesan ekonomi yang berlaku.

