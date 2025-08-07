Pergolakan di sepanjang sempadan Thailand-Kemboja menyebabkan kerajaan Thai kehilangan kira-kira 3 bilion baht (sekitar RM382 juta) hasil pelancongan setiap bulan, disebabkan pelancong asing membatalkan ribuan tempahan hotel di wilayah-wilayah sempadan utama, menurut laporan The Nation.

Menteri Pelancongan dan Sukan Sorawong Thienthong mengesahkan pada Rabu bahawa lebih 5,000 tempahan telah dibatalkan sejak pertempuran tercetus hujung bulan lalu, sekali gus memberikan tamparan hebat kepada industri pelancongan.

“Tujuh wilayah sempadan sedang mengalami kemerosotan ketara dalam sektor pelancongan berikutan kebimbangan terhadap keselamatan,” kata Sorawong kepada wartawan. “Anggaran kerugian hasil mencecah 3 bilion baht setiap bulan.”

Hotel ditutup, lawatan berkumpulan dibatalkan

Di Ubon Ratchathani, beberapa hotel telah menghentikan operasi sehingga sekurang-kurangnya 4 Ogos selepas operator pelancongan membatalkan semua tempahan. Walaupun kebanyakan bilik masih kosong, kira-kira 70 peratus telah diisi oleh penderma dan wartawan yang hadir untuk membantu atau membuat liputan konflik.

Si Sa Ket turut menyaksikan lonjakan pembatalan selepas lintasan sempadan Chong Sangam dikenakan sekatan. Tempahan berkumpulan menurun kepada sifar, namun separuh daripada bilik hotel masih dihuni oleh petugas bantuan dan media.

Surin turut terjejas teruk. Dengan 80 peratus tempahan berkumpulan dibatalkan dan acara Enduro Race ditangguhkan, syarikat pelancongan, penyewa kereta dan pengusaha hotel turut terkesan. Banyak hotel kini menawarkan penginapan percuma atau diskaun kepada mangsa pemindahan.