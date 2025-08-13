Menteri Luar Azerbaijan Jeyhun Bayramov dan rakan sejawatannya dari Armenia Ararat Mirzoyan mengadakan perbincangan telefon mengenai pelaksanaan deklarasi keamanan bersama yang ditandatangani kedua-dua negara bersama Amerika Syarikat di Washington minggu lalu.

Menurut kenyataan Kementerian Luar Azerbaijan pada hari Selasa, kedua-dua pemimpin itu menegaskan kesediaan mereka untuk meneruskan dialog secara langsung serta membincangkan langkah-langkah membina kepercayaan.

Kementerian Luar Armenia turut mengeluarkan kenyataan hampir serupa.

Pada Jumaat lalu, kedua-dua jiran di Kaukasus Selatan ini menandatangani deklarasi bersama tersebut dalam sidang kemuncak tiga hala di White House bersama Presiden AS Donald Trump.