DUNIA
1 min membaca
Menteri luar Azerbaijan-Armenia adakan perbincangan pelaksanaan deklarasi keamanan Washington
Jeyhun Bayramov, Ararat Mirzoyan menyatakan kesediaan untuk menyambung dialog secara langsung.
Menteri luar Azerbaijan-Armenia adakan perbincangan pelaksanaan deklarasi keamanan Washington
Dua jiran menandatangani deklarasi bersama di sidang kemuncak trilateral di Rumah Putih bersama Presiden AS.. / AP
13 Ogos 2025

Menteri Luar Azerbaijan Jeyhun Bayramov dan rakan sejawatannya dari Armenia Ararat Mirzoyan mengadakan perbincangan telefon mengenai pelaksanaan deklarasi keamanan bersama yang ditandatangani kedua-dua negara bersama Amerika Syarikat di Washington minggu lalu.  

Menurut kenyataan Kementerian Luar Azerbaijan pada hari Selasa, kedua-dua pemimpin itu menegaskan kesediaan mereka untuk meneruskan dialog secara langsung serta membincangkan langkah-langkah membina kepercayaan.  

Kementerian Luar Armenia turut mengeluarkan kenyataan hampir serupa.  

Pada Jumaat lalu, kedua-dua jiran di Kaukasus Selatan ini menandatangani deklarasi bersama tersebut dalam sidang kemuncak tiga hala di White House bersama Presiden AS Donald Trump.  

Disyorkan

Deklarasi itu bertujuan mengakhiri konflik puluhan tahun dengan komitmen menghentikan permusuhan, membuka semula laluan pengangkutan dan menormalkan hubungan.  

Teks perjanjian damai 17 perkara yang dikongsi pada Isnin mengesahkan pengiktirafan sempadan bersama, melepaskan tuntutan wilayah, melarang penempatan pasukan pihak ketiga di sempadan bersama, serta merangka langkah penubuhan hubungan diplomatik.  

Kedua-dua negara terlibat dalam siri peperangan sempadan di wilayah Karabakh dalam Azerbaijan sejak akhir 1980-an. Baku berjaya membebaskan sepenuhnya wilayahnya pada 2023.  

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us