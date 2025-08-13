Menteri Luar Azerbaijan Jeyhun Bayramov dan rakan sejawatannya dari Armenia Ararat Mirzoyan mengadakan perbincangan telefon mengenai pelaksanaan deklarasi keamanan bersama yang ditandatangani kedua-dua negara bersama Amerika Syarikat di Washington minggu lalu.
Menurut kenyataan Kementerian Luar Azerbaijan pada hari Selasa, kedua-dua pemimpin itu menegaskan kesediaan mereka untuk meneruskan dialog secara langsung serta membincangkan langkah-langkah membina kepercayaan.
Kementerian Luar Armenia turut mengeluarkan kenyataan hampir serupa.
Pada Jumaat lalu, kedua-dua jiran di Kaukasus Selatan ini menandatangani deklarasi bersama tersebut dalam sidang kemuncak tiga hala di White House bersama Presiden AS Donald Trump.
Deklarasi itu bertujuan mengakhiri konflik puluhan tahun dengan komitmen menghentikan permusuhan, membuka semula laluan pengangkutan dan menormalkan hubungan.
Teks perjanjian damai 17 perkara yang dikongsi pada Isnin mengesahkan pengiktirafan sempadan bersama, melepaskan tuntutan wilayah, melarang penempatan pasukan pihak ketiga di sempadan bersama, serta merangka langkah penubuhan hubungan diplomatik.
Kedua-dua negara terlibat dalam siri peperangan sempadan di wilayah Karabakh dalam Azerbaijan sejak akhir 1980-an. Baku berjaya membebaskan sepenuhnya wilayahnya pada 2023.