Simbol persahabatan: Kontinjen Turkiye, Azerbaijan hadiri perbarisan Hari Kemerdekaan di Islamabad
Pakistan menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 dengan perayaan di seluruh negara.
Tentera Turki memberi penghormatan di Stadium Sukan Jinnah, Islamabad sempena Hari Kemerdekaan dan Ma’raka-e-Haq. / Others
14 Ogos 2025

Kemerdekaan di ibu negara Pakistan, Islamabad.  

Majlis pada hari Rabu, yang dihadiri oleh Presiden Asif Ali Zardari, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, ketua tentera Jeneral Asim Munir dan lain-lain, diadakan sebelum sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 negara itu pada hari Khamis.  

"Tentera Pakistan dan Turkiye adalah mercu kestabilan dan kerjasama di rantau ini," kata pengulas ketika askar Turkiye berbaris melepasi pentas, diikuti oleh pancaragam tentera.  

Hormat dari tentera Turkiye  

Zardari, yang juga panglima tentera Pakistan, menerima hormat dari kontinjen tentera Turkiye dengan meletakkan tangannya di dada sebagai tanda penghormatan.  

Selain Turkiye, Azerbaijan adalah negara lain yang tentera turut serta dalam perbarisan tersebut.  

Sebelum itu, cabang-cabang tentera Pakistan berbaris dalam acara tersebut, diikuti oleh penerbangan pesawat pejuang yang melancarkan flare di langit malam.  

Ini adalah sambutan Hari Kemerdekaan pertama selepas konflik bersenjata selama empat hari antara Pakistan dan India pada bulan Mei.  

Tahun ini, negara nuklear Asia Selatan ini menyambut Hari Kemerdekaan dengan tema "Marka-e-Haq" (perjuangan untuk kebenaran), menonjolkan "tekad, pengorbanan, dan perpaduan" mereka.  

Beberapa majlis diadakan di seluruh negara untuk meraikan "kemenangan" Pakistan dalam konflik terkini, menambah semangat dalam sambutan tahun ini.

