Kemerdekaan di ibu negara Pakistan, Islamabad.

Majlis pada hari Rabu, yang dihadiri oleh Presiden Asif Ali Zardari, Perdana Menteri Shehbaz Sharif, ketua tentera Jeneral Asim Munir dan lain-lain, diadakan sebelum sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 negara itu pada hari Khamis.

"Tentera Pakistan dan Turkiye adalah mercu kestabilan dan kerjasama di rantau ini," kata pengulas ketika askar Turkiye berbaris melepasi pentas, diikuti oleh pancaragam tentera.

Hormat dari tentera Turkiye

Zardari, yang juga panglima tentera Pakistan, menerima hormat dari kontinjen tentera Turkiye dengan meletakkan tangannya di dada sebagai tanda penghormatan.