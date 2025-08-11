Keputusan Malaysia untuk meneruskan kerjasama nuklear dengan Amerika Syarikat (AS) melalui Perjanjian 123 mencerminkan hasratnya untuk bekerjasama dengan rakan kongsi yang mengutamakan keselamatan dan teknologi maju, kata Duta Besar AS ke Malaysia Edgard D. Kagan.

Bercakap kepada Bernama dalam satu temu bual, Kagan menyifatkan langkah itu sebagai “satu langkah yang sangat positif” yang menunjukkan pengiktirafan Malaysia terhadap teknologi nuklear AS dan nilai sebagai “rakan kongsi yang boleh dipercayai serta komited terhadap keselamatan.”

Perkembangan itu diumumkan semasa lawatan Setiausaha Negara AS Marco Rubio ke Kuala Lumpur pada Julai lalu, di mana beliau dan Menteri Luar Mohamad Hasan menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) mengenai kerjasama nuklear sivil semasa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58. Mohamad berkata Malaysia bersedia memulakan rundingan mengenai Perjanjian 123.