Malaysia mahu tingkat kerjasama nuklear dengan AS melalui Perjanjian 123
Kagan berkata tempoh untuk memuktamadkan perjanjian itu bergantung sepenuhnya kepada rancangan Malaysia untuk sektor tenaganya.
FOTO FAIL: Setiausaha Negara AS Marco Rubio dan Menteri Luar Malaysia Mohamad Hasan menandatangani MoU di Kuala Lumpur pada Julai lalu. / AP
11 Ogos 2025

Keputusan Malaysia untuk meneruskan kerjasama nuklear dengan Amerika Syarikat (AS) melalui Perjanjian 123 mencerminkan hasratnya untuk bekerjasama dengan rakan kongsi yang mengutamakan keselamatan dan teknologi maju, kata Duta Besar AS ke Malaysia Edgard D. Kagan.

Bercakap kepada Bernama dalam satu temu bual, Kagan menyifatkan langkah itu sebagai “satu langkah yang sangat positif” yang menunjukkan pengiktirafan Malaysia terhadap teknologi nuklear AS dan nilai sebagai “rakan kongsi yang boleh dipercayai serta komited terhadap keselamatan.”

Perkembangan itu diumumkan semasa lawatan Setiausaha Negara AS Marco Rubio ke Kuala Lumpur pada Julai lalu, di mana beliau dan Menteri Luar Mohamad Hasan menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) mengenai kerjasama nuklear sivil semasa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58. Mohamad berkata Malaysia bersedia memulakan rundingan mengenai Perjanjian 123.

Perjanjian 123 – dinamakan sempena Seksyen 123 Akta Tenaga Atom AS – merupakan undang-undang AS yang perlu dipenuhi sebelum sebarang pemindahan bahan, teknologi atau peralatan nuklear untuk tujuan aman dapat dijalankan. Ia memastikan piawaian keselamatan dan pengawalan antarabangsa dipatuhi, serta rundingan perlu diadakan dan disahkan sebelum ia akan berkuat kuasa.

Kagan berkata tempoh untuk memuktamadkan perjanjian itu bergantung sepenuhnya kepada rancangan Malaysia untuk sektor tenaganya. “Malaysia perlu membuat keputusan tentang seberapa cepat ia mahu bergerak,” katanya. “Kami percaya ia sangat penting untuk kedua-dua negara mempunyai Perjanjian 123… tetapi apa pun, ia akan dilakukan mengikut kemampuan Malaysia dan berdasarkan keputusannya mengenai campuran tenaganya.”

