“Mereka melucutkan pakaian kami seperti binatang. Anak perempuan saya berada di bilik sebelah.” Kalimat ini muncul dalam Do You Remember Kunan Poshpora? , sebuah catatan saksi yang ditulis oleh wanita dan penyelidik Kashmir yang mendokumentasikan rogol beramai-ramai terhadap orang awam oleh tentera India semasa operasi ketenteraan tengah malam pada 1991 – satu kekejaman yang dinilai oleh Human Rights Watch mempunyai sehingga 100 mangsa yang terselamat.

Pada 5 Ogos, buku ini secara rasmi diharamkan melalui perintah di Kashmir yang ditadbir India, salah satu daripada 25 judul yang kini diharamkan oleh kerajaan BJP pimpinan Narendra Modi.

Karya-karya yang diharamkan merangkumi sejarah arkib, bukan fiksyen politik, laporan, kajian akademik, dan sastera perlawanan, yang secara kolektif memetakan keganasan, pendudukan haram, ketenteraan, dan penaklukan politik ke atas wilayah pertikaian yang diiktiraf oleh PBB.

Dalam beberapa jam selepas pengharaman, polis menyerbu kedai-kedai buku di seluruh lembah, termasuk Festival Buku Chinar di Srinagar, di mana hampir 200 gerai telah didirikan – sebuah festival yang dirasmikan hanya seminggu sebelumnya oleh Gabenor Leftenan yang sama (wakil kerajaan persekutuan) yang mengarahkan rampasan tersebut.

Banyak buku yang dirampas ditulis oleh ahli sejarah ternama, pemenang Hadiah Booker, dan penulis yang karyanya telah membentuk pemahaman awam dan ilmiah mengenai pertikaian dan pendudukan tentera panjang di Kashmir.

Perang India terhadap buku, sebagai penjaga undang-undang kolonial di Kashmir, bukanlah tindakan penapisan spontan tetapi alat kawalan yang terancang – kempen terancang negara untuk menghapuskan sejarah rakyat, mengkriminalkan kesaksian mereka, dan menghapuskan rekod arkib yang suatu hari nanti boleh mempertanggungjawabkan pendudukan tersebut.

Awal tahun ini, polis dalam pakaian awam merampas 670 buku dalam satu siri serbuan di seluruh lembah, mencetuskan kembali perdebatan mengenai peningkatan penapisan di wilayah itu.

Antara yang dirampas adalah karya-karya berkaitan Abul Ala Maududi, sarjana Muslim berpengaruh dan pengasas Jamaat-e-Islami pada 1941, yang penulisan prolifiknya, diiktiraf dengan Anugerah Faisal pertama untuk sastera Islam, telah membentuk pemikiran politik Islam dari Asia Selatan ke dunia Muslim yang lebih luas.

Dalam logik negara India, karya sedemikian tidak diharamkan kerana memutarbelitkan sejarah, tetapi kerana ia mengancam monopoli negara terhadap cara sejarah, identiti, dan takdir politik dibayangkan di wilayah yang diduduki.

Undang-undang sebagai pendudukan

Sejak pembatalan status separa autonomi Kashmir pada 2019, negara India telah memasuki fasa peralihan kolonialisme penjajah, di mana tanah bukan sahaja dirampas, tetapi keganasan disusun semula melalui undang-undang.

Lebih daripada 890 undang-undang baru kini berkuat kuasa, sama ada melegalkan penempatan haram atau mengkanunkan perintah kawalan dan pengawasan baru.

Seni bina undang-undang dan ruang ini menyerupai panoptikon yang dibayangkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18: satu sistem yang direka bukan hanya untuk memerhati tetapi juga mendisiplin, menjadikan yang diperhatikan terlibat dalam penaklukan mereka sendiri.

Selain pendudukan fizikal, serangan terhadap kebebasan bersuara dan akhbar telah meningkat dengan mendadak. Menurut pemantau hak, arkib penerbitan utama Kashmir seperti Greater Kashmir, Rising Kashmir, dan Kashmir Reader telah sebahagian atau sepenuhnya dihapuskan , manakala rekod digital sebelum 2019 bagi banyak akhbar kecil berbahasa Urdu dan Inggeris telah lenyap sama sekali.

Wartawan mengesyaki pembersihan ini bukan satu kesilapan: di wilayah di mana penghilangan paksa telah lama digunakan untuk menghapuskan bukti jenayah, pemadaman arkib akhbar berfungsi sebagai penghilangan sejarah itu sendiri.

Dengan memadamkan rekod zaman tertentu, ketika tentera melakukan jenayah antarabangsa yang serius, pendudukan memastikan kedua-dua saksi dan kata-kata mereka menjadi tidak kelihatan.

Institusi memori disasarkan

Perang terhadap ingatan Kashmir tidak terhad kepada buku sahaja.

Institut Kajian Kashmir (IKS), yang dengan teliti mendokumentasikan insiden dari tahun 1990-an , melihat arkibnya diharamkan dan dirampas; pengurusnya ditangkap dan diseksa di pusat tahanan.