Program Makanan Dunia (WFP) memberi amaran tentang kebuluran di Rakhine yang meningkat dengan mendadak susulan pemotongan bantuan Amerika Syarikat semasa perang saudara masih berterusan.

Rakhine Barat menjadi medan pertempuran sengit antara tentera junta dan pejuang etnik tempatan sejak penggulingan kerajaan pada 2021. Tentera junta mengenakan sekatan ke atas wilayah itu, menutup laluan perdagangan penting dan menjejaskan sektor pertanian di wilayah pesisir yang bersempadan dengan Bangladesh.

Situasi bertambah buruk pada April lalu apabila WFP terpaksa mengurangkan bantuan untuk sejuta penduduk di seluruh negara, susulan penurunan dana global yang dipimpin oleh Washington — penyumbang terbesar agensi itu. Menurut kenyataan WFP, 57% keluarga di Rakhine Tengah kini tidak mempunyai keperluan makanan asas, meningkat 24% berbanding Disember lalu.