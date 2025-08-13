Program Makanan Dunia (WFP) memberi amaran tentang kebuluran di Rakhine yang meningkat dengan mendadak susulan pemotongan bantuan Amerika Syarikat semasa perang saudara masih berterusan.
Rakhine Barat menjadi medan pertempuran sengit antara tentera junta dan pejuang etnik tempatan sejak penggulingan kerajaan pada 2021. Tentera junta mengenakan sekatan ke atas wilayah itu, menutup laluan perdagangan penting dan menjejaskan sektor pertanian di wilayah pesisir yang bersempadan dengan Bangladesh.
Situasi bertambah buruk pada April lalu apabila WFP terpaksa mengurangkan bantuan untuk sejuta penduduk di seluruh negara, susulan penurunan dana global yang dipimpin oleh Washington — penyumbang terbesar agensi itu. Menurut kenyataan WFP, 57% keluarga di Rakhine Tengah kini tidak mempunyai keperluan makanan asas, meningkat 24% berbanding Disember lalu.
“Gabungan maut antara konflik, sekatan dan pemotongan dana sedang menyebabkan peningkatan kebuluran dan kekurangan zat makanan,” kata WFP, sambil menambah bahawa keadaan di Rakhine Utara dijangka lebih buruk berikutan konflik yang masih aktif dan halangan terhadap akses.
Pengarah WFP Myanmar, Michael Dunford, memberi amaran bahawa penduduk kini “terperangkap dalam kitaran yang ganas; terputus hubungan akibat konflik, kehilangan mata pencarian, dan tiada jaring keselamatan kemanusiaan.” Beliau menegaskan tanpa tindakan segera, krisis itu akan berkembang menjadi bencana.
Washington, yang membiayai hampir separuh daripada AS$9.7 bilion sumbangan global kepada WFP pada 2024, telah menghentikan semua projek bantuan luar negara bagi menilai kesesuaian dengan agenda “America First” Presiden Donald Trump. Pemotongan itu mencerminkan trend global, apabila negara seperti Britain dan Jerman turut mengurangkan belanjawan bantuan untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan.