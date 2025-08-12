KUALA LUMPUR — Malaysia sedang menilai potensi tenaga nuklear sebagai sumber elektrik yang bersih, stabil, dan kompetitif untuk mempelbagaikan campuran tenaga negara pada masa hadapan, kata Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof pada hari Isnin.
Berucap di sidang tahunan ke-12 Rangkaian ASEAN bagi Badan Kawal Selia Tenaga Atom (Aseantom), Fadillah, yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, menyatakan penilaian terancang ini dilaksanakan berikutan pelan Pembangunan Malaysia ke-13 (RMKe-13), menurut laporan Xin Hua. Inisiatif ini bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga jangka panjang, mengurangkan pelepasan karbon, dan mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil selaras dengan komitmen Malaysia terhadap perubahan iklim dan peningkatan dalam keperluan tenaga.
Beliau menegaskan bahawa sebarang pertimbangan tenaga nuklear akan berlandaskan analisis teknikal terperinci, selaras dengan keutamaan pembangunan negara, serta mematuhi kewajipan antarabangsa. Bagi memastikan pendekatan bersepadu, Malaysia telah melantik Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklear (di bawah MyPOWER Corporation) untuk menyelaras persiapan mengikut garis panduan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).
Proses ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi melalui jawatankuasa teknikal bagi memastikan strategi nasional yang menyeluruh.
Fadillah turut menggesa negara-negara pemilik senjata nuklear untuk segera menandatangani dan meratifikasi Protokol Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ), yang beliau nyatakan sebagai tonggak keamanan dan keselamatan serantau. Zon bebas senjata nuklear yang kukuh dan boleh dikuatkuasakan penting untuk mengekalkan kestabilan serta melindungi masa depan rantau ini.
SEANWFZ yang ditandatangani pada 1995 melarang pembangunan, pemerolehan, atau penempatan senjata nuklear di Asia Tenggara. Sebagai Pengerusi ASEAN (2025), Malaysia aktif mempromosikan ratifikasi penuh protokol oleh kuasa-kuasa nuklear bagi mengukuhkan keselamatan kolektif, selaras dengan visi rantau yang aman dan bebas senjata pemusnah besar-besaran.