KUALA LUMPUR — Malaysia sedang menilai potensi tenaga nuklear sebagai sumber elektrik yang bersih, stabil, dan kompetitif untuk mempelbagaikan campuran tenaga negara pada masa hadapan, kata Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof pada hari Isnin.

Berucap di sidang tahunan ke-12 Rangkaian ASEAN bagi Badan Kawal Selia Tenaga Atom (Aseantom), Fadillah, yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, menyatakan penilaian terancang ini dilaksanakan berikutan pelan Pembangunan Malaysia ke-13 (RMKe-13), menurut laporan Xin Hua . Inisiatif ini bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga jangka panjang, mengurangkan pelepasan karbon, dan mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil selaras dengan komitmen Malaysia terhadap perubahan iklim dan peningkatan dalam keperluan tenaga.

Beliau menegaskan bahawa sebarang pertimbangan tenaga nuklear akan berlandaskan analisis teknikal terperinci, selaras dengan keutamaan pembangunan negara, serta mematuhi kewajipan antarabangsa. Bagi memastikan pendekatan bersepadu, Malaysia telah melantik Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklear (di bawah MyPOWER Corporation) untuk menyelaras persiapan mengikut garis panduan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).