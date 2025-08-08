Indonesia akan menukar sebuah pusat perubatan di pulau Galang yang kini tidak berpenghuni untuk merawat kira-kira 2,000 warga Gaza yang cedera, yang akan pulang setelah sembuh, kata jurucakap presiden pada hari Khamis.
Indonesia telah menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Israel memulakan perang kejam pada Oktober 2023, yang menurut pegawai kesihatan Palestin telah membunuh lebih daripada 60,000 rakyat Palestin di wilayah yang dikepung itu.
"Indonesia akan memberikan bantuan perubatan untuk kira-kira 2,000 penduduk Gaza yang menjadi mangsa perang, mereka yang cedera atau tertimbus di bawah runtuhan," kata jurucakap itu, Hasan Nasbi, kepada pemberita, sambil menegaskan bahawa langkah ini bukanlah pemindahan.
Beliau berkata, Indonesia merancang untuk memperuntukkan hospital sementara di Galang, sebuah pulau di luar Sumatera dan selatan Singapura, untuk merawat penduduk Gaza yang cedera dan memberikan tempat perlindungan sementara kepada keluarga mereka, sambil menambah bahawa tiada penduduk di sekitar kawasan itu sekarang.
Pesakit akan dibawa kembali ke Gaza setelah mereka sembuh, katanya.
Hasan tidak memberikan jangka masa atau butiran lanjut, sebaliknya merujuk soalan kepada kementerian luar dan pertahanan Indonesia, yang tidak segera menjawab permintaan untuk mengulas.
Rancangan ini datang beberapa bulan setelah Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk memberikan perlindungan kepada warga Palestin yang cedera, yang mengundang kritikan daripada ulama terkemuka Indonesia kerana dianggap terlalu mirip dengan cadangan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestin secara kekal keluar dari Gaza.
Sebagai tindak balas kepada cadangan Trump, kementerian luar Indonesia, yang menyokong penyelesaian dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestin, pada masa itu berkata bahawa mereka "sangat menolak sebarang percubaan untuk memindahkan warga Palestina secara paksa".
Sebuah hospital untuk merawat mangsa pandemik COVID-19 dibuka pada 2020 di Galang, yang sebelum tahun 1996 merupakan kem pelarian besar yang dikendalikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), menempatkan 250,000 orang yang melarikan diri dari Perang Vietnam.