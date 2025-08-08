PERANG GAZA
2 min membaca
Indonesia sediakan pusat perubatan di pulau untuk 2,000 warga Palestin dari Gaza
Pegawai Indonesia menyatakan bahawa hospital sementara ini adalah langkah sementara untuk merawat warga Palestin yang cedera, dan setelah sembuh, mereka akan kembali ke Gaza.
Indonesia sediakan pusat perubatan di pulau untuk 2,000 warga Palestin dari Gaza
Rancangan ini datang beberapa bulan setelah Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk memberikan perlindungan kepada warga Palestin yang cedera. / Reuters
9 jam yang lepas

Indonesia akan menukar sebuah pusat perubatan di pulau Galang yang kini tidak berpenghuni untuk merawat kira-kira 2,000 warga Gaza yang cedera, yang akan pulang setelah sembuh, kata jurucakap presiden pada hari Khamis.  

Indonesia telah menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Israel memulakan perang kejam pada Oktober 2023, yang menurut pegawai kesihatan Palestin telah membunuh lebih daripada 60,000 rakyat Palestin di wilayah yang dikepung itu.  

"Indonesia akan memberikan bantuan perubatan untuk kira-kira 2,000 penduduk Gaza yang menjadi mangsa perang, mereka yang cedera atau tertimbus di bawah runtuhan," kata jurucakap itu, Hasan Nasbi, kepada pemberita, sambil menegaskan bahawa langkah ini bukanlah pemindahan.  

Beliau berkata, Indonesia merancang untuk memperuntukkan hospital sementara di Galang, sebuah pulau di luar Sumatera dan selatan Singapura, untuk merawat penduduk Gaza yang cedera dan memberikan tempat perlindungan sementara kepada keluarga mereka, sambil menambah bahawa tiada penduduk di sekitar kawasan itu sekarang. 

Pesakit akan dibawa kembali ke Gaza setelah mereka sembuh, katanya.  

Disyorkan

Hasan tidak memberikan jangka masa atau butiran lanjut, sebaliknya merujuk soalan kepada kementerian luar dan pertahanan Indonesia, yang tidak segera menjawab permintaan untuk mengulas.  

Rancangan ini datang beberapa bulan setelah Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk memberikan perlindungan kepada warga Palestin yang cedera, yang mengundang kritikan daripada ulama terkemuka Indonesia kerana dianggap terlalu mirip dengan cadangan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestin secara kekal keluar dari Gaza.  

Sebagai tindak balas kepada cadangan Trump, kementerian luar Indonesia, yang menyokong penyelesaian dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestin, pada masa itu berkata bahawa mereka "sangat menolak sebarang percubaan untuk memindahkan warga Palestina secara paksa".  

Sebuah hospital untuk merawat mangsa pandemik COVID-19 dibuka pada 2020 di Galang, yang sebelum tahun 1996 merupakan kem pelarian besar yang dikendalikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), menempatkan 250,000 orang yang melarikan diri dari Perang Vietnam.

SUMBER:TRT World and Agencies
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us