Indonesia akan menukar sebuah pusat perubatan di pulau Galang yang kini tidak berpenghuni untuk merawat kira-kira 2,000 warga Gaza yang cedera, yang akan pulang setelah sembuh, kata jurucakap presiden pada hari Khamis.

Indonesia telah menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Israel memulakan perang kejam pada Oktober 2023, yang menurut pegawai kesihatan Palestin telah membunuh lebih daripada 60,000 rakyat Palestin di wilayah yang dikepung itu.

"Indonesia akan memberikan bantuan perubatan untuk kira-kira 2,000 penduduk Gaza yang menjadi mangsa perang, mereka yang cedera atau tertimbus di bawah runtuhan," kata jurucakap itu, Hasan Nasbi, kepada pemberita, sambil menegaskan bahawa langkah ini bukanlah pemindahan.

Beliau berkata, Indonesia merancang untuk memperuntukkan hospital sementara di Galang, sebuah pulau di luar Sumatera dan selatan Singapura, untuk merawat penduduk Gaza yang cedera dan memberikan tempat perlindungan sementara kepada keluarga mereka, sambil menambah bahawa tiada penduduk di sekitar kawasan itu sekarang.

Pesakit akan dibawa kembali ke Gaza setelah mereka sembuh, katanya.