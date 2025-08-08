Plaintif, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), diwakili oleh kumpulan hak sivil Palestine Legal dan Council on American-Islamic Relations (CAIR). Tuntutan mahkamah difailkan selepas UMD cuba membatalkan vigil yang dianjurkan oleh UMD SJP, dengan alasan menerima ancaman daripada kumpulan Zionis dan KKK sebagai justifikasi untuk menyekat acara tersebut.

Menurut Palestine Legal, pembayaran ini merupakan "penalti kewangan tertinggi yang pernah dikenakan ke atas universiti AS kerana melanggar hak kebebasan bersuara pelajar pro-Palestin."

Daniela Colombi, salah seorang penyelaras utama UMD SJP, berkata: "Kemenangan undang-undang ini mengesahkan semula hak kami yang dilindungi untuk membantah dan bersuara menentang genosid AS-Israel ke atas rakyat Palestin — dan kami akan terus menggunakan hak tersebut."