Universiti di AS setuju pembayaran $100K dalam kemenangan bersejarah untuk pelajar pro-Palestin
Universiti Maryland telah bersetuju dengan pembayaran sebanyak $100,000 kepada penggerak pelajar pro-Palestin selepas didapati melanggar perlembagaan pada satu majlis vigil pelajar untuk Gaza pada Oktober 2024.
17 jam yang lepas

Plaintif, University of Maryland Students for Justice in Palestine (UMD SJP), diwakili oleh kumpulan hak sivil Palestine Legal dan Council on American-Islamic Relations (CAIR). Tuntutan mahkamah difailkan selepas UMD cuba membatalkan vigil yang dianjurkan oleh UMD SJP, dengan alasan menerima ancaman daripada kumpulan Zionis dan KKK sebagai justifikasi untuk menyekat acara tersebut.

Menurut Palestine Legal, pembayaran ini merupakan "penalti kewangan tertinggi yang pernah dikenakan ke atas universiti AS kerana melanggar hak kebebasan bersuara pelajar pro-Palestin."

Daniela Colombi, salah seorang penyelaras utama UMD SJP, berkata: "Kemenangan undang-undang ini mengesahkan semula hak kami yang dilindungi untuk membantah dan bersuara menentang genosid AS-Israel ke atas rakyat Palestin — dan kami akan terus menggunakan hak tersebut."

Beliau menambah, "Setiap dolar daripada denda $100,000 UMD kerana mengharamkan vigil kami untuk Gaza akan digunakan untuk perjuangan menuju Palestin merdeka dan pembebasan kolektif."

Syarat penyelesaian juga mewajibkan universiti tersebut mengiktiraf secara terbuka UMD SJP sebagai pertubuhan pelajar yang sah. Ini penting memandangkan banyak universiti di AS menggunakan taktik membubarkan pertubuhan pelajar yang fokus kepada Palestin untuk menyekat kebebasan mereka berdemonstrasi di kampus.

