Kabinet keselamatan Israel telah meluluskan cadangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Bandar Gaza, kata pemberita Axios, Barak Ravid, di X, merujuk kepada seorang pegawai Israel yang tidak dikenali.

Mesyuarat yang bermula pada hari Khamis membincangkan rancangan Netanyahu untuk tentera Israel menduduki semula wilayah Gaza sepenuhnya.

Mesyuarat ini diadakan ketika Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin meningkat di dalam dan luar negara untuk mencapai perjanjian bagi menyelamatkan tawanan yang masih ditahan oleh kumpulan pejuang Palestin di Gaza dan menarik wilayah yang dilanda genosid dari krisis kelaparan.

Menurut media tempatan, Netanyahu mengemukakan rancangan berperingkat untuk menguasai Gaza semasa mesyuarat berisiko tinggi itu.

Penyiar awam KAN, merujuk kepada sumber rasmi yang tidak dinamakan, menyatakan Netanyahu mencadangkan strategi yang digambarkan sebagai "ringan" dan "berperingkat" semasa salah satu mesyuarat paling sensitif sejak genosid Gaza bermula.

Menurut laporan itu, rancangan tersebut menyeru pasukan pendudukan Israel untuk memasuki kawasan yang belum pernah mereka serang sebelum ini, termasuk apa yang digambarkan sebagai "kem latihan Hamas" di tengah Gaza dan Bandar Gaza sendiri — walaupun terdapat amaran daripada Ketua Turus Tentera, Eyal Zamir.

Rancangan itu bermula dengan memindahkan penduduk Bandar Gaza ke selatan, diikuti dengan mengepung bandar itu dan melancarkan serangan darat ke kawasan padat penduduk, kata sumber kepada KAN.

Beberapa menteri dilaporkan menolak sebarang rancangan yang tidak melibatkan kawalan penuh ke atas Gaza.

Aryeh Deri, ketua Parti Shas ultra-Ortodoks, memberi amaran bahawa melanjutkan perang akan menanggung kos politik dan membahayakan nyawa tebusan.

Deri, seorang menteri tanpa portfolio, meminta menteri mempertimbangkan penilaian tentera, dengan mengatakan rancangan Netanyahu berisiko menyebabkan "kerosakan politik berterusan" dan boleh membahayakan tebusan, lapor KAN.

Zamir mengulangi penentangannya terhadap sebarang rancangan yang melibatkan pendudukan semula Gaza sepenuhnya.

Beliau menyenaraikan risiko utama, termasuk bahaya kepada tebusan, keletihan tentera dan simpanan Israel, serta kerosakan kepada legitimasi antarabangsa Israel.

Sebelum mesyuarat, Netanyahu muncul di media AS, di mana beliau memberitahu Fox News bahawa kerajaan bercadang untuk mengawal Gaza sepenuhnya.

"Kami bercadang untuk," jawab Netanyahu ketika ditanya sama ada Israel akan mengawal "seluruh Gaza."

Ditanya oleh Fox News sama ada Israel akan mengawal seluruh Gaza sekali lagi, seperti yang dilakukan antara 1967 dan 2005, Netanyahu menjawab: "Kami tidak mahu mengekalkannya. Kami mahu mempunyai perimeter keselamatan. Kami tidak mahu mentadbirnya."

"Kami mahu menyerahkannya kepada pasukan Arab yang akan mentadbirnya dengan betul tanpa mengancam kami dan memberikan kehidupan yang baik kepada penduduk Gaza. Itu tidak mungkin dengan Hamas," katanya.

Semasa mesyuarat bermula, beratus-ratus orang berkumpul berhampiran pejabat perdana menteri di Baitulmuqaddis Barat, menyeru perjanjian untuk membebaskan tebusan.

Awal pagi Khamis, saudara-mara tebusan belayar dari pelabuhan Ashkelon (Asqalan dalam bahasa Arab) untuk mendekati Gaza yang dikepung.

Penganjur berkata mereka berharap dapat "mendekati orang tersayang mereka sebanyak mungkin."