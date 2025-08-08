Kabinet keselamatan Israel telah meluluskan cadangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Bandar Gaza, kata pemberita Axios, Barak Ravid, di X, merujuk kepada seorang pegawai Israel yang tidak dikenali.
Mesyuarat yang bermula pada hari Khamis membincangkan rancangan Netanyahu untuk tentera Israel menduduki semula wilayah Gaza sepenuhnya.
Mesyuarat ini diadakan ketika Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin meningkat di dalam dan luar negara untuk mencapai perjanjian bagi menyelamatkan tawanan yang masih ditahan oleh kumpulan pejuang Palestin di Gaza dan menarik wilayah yang dilanda genosid dari krisis kelaparan.
Menurut media tempatan, Netanyahu mengemukakan rancangan berperingkat untuk menguasai Gaza semasa mesyuarat berisiko tinggi itu.
Penyiar awam KAN, merujuk kepada sumber rasmi yang tidak dinamakan, menyatakan Netanyahu mencadangkan strategi yang digambarkan sebagai "ringan" dan "berperingkat" semasa salah satu mesyuarat paling sensitif sejak genosid Gaza bermula.
Menurut laporan itu, rancangan tersebut menyeru pasukan pendudukan Israel untuk memasuki kawasan yang belum pernah mereka serang sebelum ini, termasuk apa yang digambarkan sebagai "kem latihan Hamas" di tengah Gaza dan Bandar Gaza sendiri — walaupun terdapat amaran daripada Ketua Turus Tentera, Eyal Zamir.
Rancangan itu bermula dengan memindahkan penduduk Bandar Gaza ke selatan, diikuti dengan mengepung bandar itu dan melancarkan serangan darat ke kawasan padat penduduk, kata sumber kepada KAN.
Beberapa menteri dilaporkan menolak sebarang rancangan yang tidak melibatkan kawalan penuh ke atas Gaza.
Aryeh Deri, ketua Parti Shas ultra-Ortodoks, memberi amaran bahawa melanjutkan perang akan menanggung kos politik dan membahayakan nyawa tebusan.
Deri, seorang menteri tanpa portfolio, meminta menteri mempertimbangkan penilaian tentera, dengan mengatakan rancangan Netanyahu berisiko menyebabkan "kerosakan politik berterusan" dan boleh membahayakan tebusan, lapor KAN.
Zamir mengulangi penentangannya terhadap sebarang rancangan yang melibatkan pendudukan semula Gaza sepenuhnya.
Beliau menyenaraikan risiko utama, termasuk bahaya kepada tebusan, keletihan tentera dan simpanan Israel, serta kerosakan kepada legitimasi antarabangsa Israel.
Sebelum mesyuarat, Netanyahu muncul di media AS, di mana beliau memberitahu Fox News bahawa kerajaan bercadang untuk mengawal Gaza sepenuhnya.
"Kami bercadang untuk," jawab Netanyahu ketika ditanya sama ada Israel akan mengawal "seluruh Gaza."
Ditanya oleh Fox News sama ada Israel akan mengawal seluruh Gaza sekali lagi, seperti yang dilakukan antara 1967 dan 2005, Netanyahu menjawab: "Kami tidak mahu mengekalkannya. Kami mahu mempunyai perimeter keselamatan. Kami tidak mahu mentadbirnya."
"Kami mahu menyerahkannya kepada pasukan Arab yang akan mentadbirnya dengan betul tanpa mengancam kami dan memberikan kehidupan yang baik kepada penduduk Gaza. Itu tidak mungkin dengan Hamas," katanya.
Semasa mesyuarat bermula, beratus-ratus orang berkumpul berhampiran pejabat perdana menteri di Baitulmuqaddis Barat, menyeru perjanjian untuk membebaskan tebusan.
Awal pagi Khamis, saudara-mara tebusan belayar dari pelabuhan Ashkelon (Asqalan dalam bahasa Arab) untuk mendekati Gaza yang dikepung.
Penganjur berkata mereka berharap dapat "mendekati orang tersayang mereka sebanyak mungkin."
Keluarga mengecam rancangan Netanyahu untuk meluaskan genosid.
Yehuda Cohen, bapa kepada Nimrod Cohen, seorang askar Israel yang ditahan di Gaza, berkata dari bot bahawa Netanyahu melanjutkan genosid untuk memuaskan nafsu ekstremis dalam pentadbirannya dan mengelakkan rejimnya daripada runtuh.
"Netanyahu hanya bekerja untuk dirinya sendiri," katanya, merayu kepada komuniti antarabangsa untuk memberi tekanan kepada Netanyahu untuk menghentikan genosida dan menyelamatkan anaknya.
Israel telah melaksanakan genosid di Gaza sejak Oktober 2023. Palestin mencatatkan lebih daripada 62,000 rakyat Palestin terbunuh, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak.
Kira-kira 11,000 rakyat Palestin dikhuatiri tertimbus di bawah runtuhan rumah yang musnah, menurut agensi berita rasmi Palestin, WAFA.
Namun, pakar berpendapat bahawa jumlah kematian sebenar jauh melebihi apa yang dilaporkan pihak berkuasa Gaza, menganggarkannya sekitar 200,000.
Daripada 251 tebusan yang ditangkap semasa serangan Hamas pada 2023, 49 masih ditahan di Gaza, termasuk 27 yang dikatakan tentera sudah mati. Palestin mengatakan banyak tebusan terbunuh dalam serangan tidak terpilih Israel sejak 2023.
Israel telah menahan dan memenjarakan kira-kira 11,000 rakyat Palestin.
'Lebih banyak kemusnahan dan kematian'
Pada hari Rabu, Menteri Pertahanan Israel Katz berkata di media sosial bahawa "adalah hak dan tugas ketua turus untuk menyatakan pendiriannya," tetapi tentera akhirnya mesti menghormati sebarang dasar yang digubal kerajaan.
Dalam kenyataan yang dikeluarkan tentera pada Khamis, Zamir menekankan kebebasannya, bersumpah untuk "terus menyatakan pendirian kami tanpa takut."
"Kami tidak berurusan dengan teori — kami berurusan dengan perkara hidup dan mati, dengan pertahanan negara, dan kami melakukannya sambil memandang terus ke mata askar dan rakyat kami," kata Zamir dalam kenyataan itu.
Sementara itu, di Gaza, kebimbangan semakin meningkat tentang apa yang akan berlaku sekiranya genosid Israel diperluaskan.
"Operasi darat bermaksud lebih banyak kemusnahan dan kematian. Tiada tempat yang selamat," kata Ahmad Salem, 45.
"Jika Israel memulakan dan meluaskan operasi daratnya lagi, kami akan menjadi mangsa pertama."