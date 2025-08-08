Pada musim panas 2023, pembikin filem Palestin yang berpangkalan di London Yousef Alhelou mengembara ke Gaza dengan misi yang ringkas: merakam detik kehidupan di sebuah kawasan yang lama dilupakan oleh dunia.

Apa yang tidak diketahuinya ialah, secara tak sengaja rakaman itu menjadi sebuah obituari.

The Phoenix of Gaza, sebuah dokumentari berdurasi 48 minit, dirakam hanya beberapa bulan sebelum Israel melancarkan apa yang kini disifatkan Alhelou sebagai “perang pembunuhan beramai-ramai” ke atas wilayah itu.

Ditayangkan buat kali pertama di London pada Februari 2025, dokumentari ini menjadi arkib indah yang menyayat hati tentang Gaza yang kini sudah tiada.

Dalam tempoh dua tahun, Israel telah menggugurkan lebih 85,000 tan bom ke atas Gaza, mengubah wilayah itu menjadi debu. Filem Alhelou kini menjadi arkib, memori dan monumen.

Menerusi lensanya, kita menyaksikan Gaza yang suatu ketika dahulu dikenali sebagai “Riviera Timur Tengah”, sebuah tempat yang penuh dengan kegembiraan dan semangat berjuang — kini berubah selepas Israel menukarnya menjadi tanah perkuburan mega.

“Kami tak mahu lenyap. Kami tak mahu menyerah kalah,” katanya.

Ini memberi kita peluang untuk melihat satu pandangan dari akar umbi tentang tempat yang kini digambarkan sebagai “Riviera Timur Tengah” dalam video-video yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Gaza sebelum dimusnahkan

Dirakam pada Julai dan Ogos 2023, The Phoenix of Gaza sangat memukau dan indah.

Filem ini bermula di London. Anda akan melihat Alhelou di apartmennya mengemas beg, dengan suaranya teruja semasa bersiap untuk pulang ke Gaza selepas sepuluh tahun tidak menjejakkan kakinya.

Dia menelefon ibunya, yang tidak putus-putus mendoakan keselamatannya, manakala anak lelakinya yang berusia 10 tahun turut muncul di skrin.

“Saya mahu menunjukkan kepada dunia kehidupan rakyat Gaza – kehidupan seharian, hiruk-pikuk yang berlaku di sana,” katanya kepada TRT World.

Namun, Alhelou tidak menyangka bahawa rakaman yang diambil pada Julai dan Ogos 2023 itu akan menjadi artifak sejarah — potret terakhir Gaza sebelum ia dimusnahkan oleh tentera Israel.

Menerusi rakaman dron, anda akan melihat sebuah bandar yang terus menerus menentang kepungan sejak 20 tahun lalu.

Jalan raya yang bersih dengan aliran trafik lancar, bangunan tinggi dihiasi panel solar — dipasang disebabkan keperluan selepas Israel mengebom satu-satunya loji janakuasa Gaza pada 2006.

Berbagai jenis pokok menghiasi bandar, taman-taman dipenuhi keluarga yang bersantai, kanak-kanak bermain dan orang ramai berjalan-jalan di sepanjang pantai Mediterranean yang bersih.

“Kami berjaya mencantikkan dan menghiasi penjara Gaza kami,” kata Alhelou, menekankan ketabahan rakyat yang mengubah “kem tahanan peringkat tinggi” menjadi pusat bandar yang meriah.

Pantai dipenuhi orang ramai, airnya jernih. Bendera Palestin berkibar ketika penunggang ski air meluncur laju. Gambar-gambar ini mencabar naratif bahawa Gaza hanyalah tempat untuk menderita.

Caranya bersahaja: dia berjalan melalui pasar, taman, dan jalan-jalan raya. Dia berbual dengan peniaga, kanak-kanak dan warga tua.