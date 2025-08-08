Pihak berkuasa Indonesia sedang menyiasat sama ada dua warganegara Israel didakwa mengurus villa mewah haram di Bali dan mempromosikannya secara terbuka di media sosial, menurut laporan Jakarta Globe.
Walaupun berita ini mungkin tenggelam di bawah laporan lain, hakikat bahawa warganegara Israel itu didakwa bekas askar tentera Israel memaksa pihak berkuasa menyiasat perkara ini dengan teliti.
"Kami sedang memeriksanya sekarang. Pasukan kami sedang menjalankan operasi," kata Menteri Hal Ehwal Imigresen dan Pemasyhuran Indonesia, merujuk kepada laporan tersebut, menurut agensi berita Antara.
Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Namun, rakyat Israel masih boleh melawat ke negara pulau itu jika mereka memiliki kewarganegaraan berganda atau permit khas seperti visa perniagaan yang ditaja oleh syarikat tempatan.
Warganegara Israel itu disiasat selepas 100 warga asing ditahan dalam operasi pihak berkuasa imigresen di Bali.
Rakyat Israel tidak diharamkan secara jelas menjalankan perniagaan di Indonesia, tetapi menyembunyikan identiti menggunakan kewarganegaraan berganda boleh mengakibatkan masalah undang-undang.