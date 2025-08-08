Pihak berkuasa Indonesia sedang menyiasat sama ada dua warganegara Israel didakwa mengurus villa mewah haram di Bali dan mempromosikannya secara terbuka di media sosial, menurut laporan Jakarta Globe.

Walaupun berita ini mungkin tenggelam di bawah laporan lain, hakikat bahawa warganegara Israel itu didakwa bekas askar tentera Israel memaksa pihak berkuasa menyiasat perkara ini dengan teliti.

"Kami sedang memeriksanya sekarang. Pasukan kami sedang menjalankan operasi," kata Menteri Hal Ehwal Imigresen dan Pemasyhuran Indonesia, merujuk kepada laporan tersebut, menurut agensi berita Antara.