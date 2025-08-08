ASIA
1 min membaca
Indonesia siasat bekas askar Israel berkenaan perniagaan villa mewah haram di Bali
Kes ini mencetuskan persoalan tentang bagaimana warganegara Israel, yang dilarang masuk mengikut undang-undang, mungkin memintas kawalan imigresen untuk menjalankan perniagaan di negara itu.
Indonesia siasat bekas askar Israel berkenaan perniagaan villa mewah haram di Bali
Para aktivis memprotes rejim Zionis Israel dan melaungkan sokongan terhadap Palestin di luar kedutaan AS di Jakarta. / Reuters
8 jam yang lepas

Pihak berkuasa Indonesia sedang menyiasat sama ada dua warganegara Israel didakwa mengurus villa mewah haram di Bali dan mempromosikannya secara terbuka di media sosial, menurut laporan Jakarta Globe.  

Walaupun berita ini mungkin tenggelam di bawah laporan lain, hakikat bahawa warganegara Israel itu didakwa bekas askar tentera Israel memaksa pihak berkuasa menyiasat perkara ini dengan teliti.  

"Kami sedang memeriksanya sekarang. Pasukan kami sedang menjalankan operasi," kata Menteri Hal Ehwal Imigresen dan Pemasyhuran Indonesia, merujuk kepada laporan tersebut, menurut agensi berita Antara.  

Disyorkan

Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Namun, rakyat Israel masih boleh melawat ke negara pulau itu jika mereka memiliki kewarganegaraan berganda atau permit khas seperti visa perniagaan yang ditaja oleh syarikat tempatan.  

Warganegara Israel itu disiasat selepas 100 warga asing ditahan dalam operasi pihak berkuasa imigresen di Bali.  

Rakyat Israel tidak diharamkan secara jelas menjalankan perniagaan di Indonesia, tetapi menyembunyikan identiti menggunakan kewarganegaraan berganda boleh mengakibatkan masalah undang-undang.

SUMBER:AP
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us