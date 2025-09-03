Presiden China, Xi Jinping, pada hari Selasa menggesa peningkatan dialog antara tamadun Konfusius dan Islam semana pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Beijing.

Pertemuan ini menekankan kepentingan mengukuhkan hubungan dua hala dan mempromosikan pertukaran budaya antara kedua-dua negara.

Menurut kenyataan Kementerian Luar China, pemimpin itu menekankan bahawa adalah penting untuk meneruskan Dialog Tamadun Konfusian-Islam dan memperkukuh ikatan pertukaran rakyat ke rakyat antara Beijing dan Kuala Lumpur.

Dialog bertaraf dunia antara Islam dan Konfusianisme buat pertama kalinya diadakan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada Mac 1995, di mana Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah membentangkan kertas kerjanya. Peristiwa bersejarah ini menjadi asas kepada usaha berterusan untuk mempromosikan persefahaman antara kedua-dua tamadun.

Presiden China juga menekankan keperluan untuk kedua-dua negara "memperkukuh pencirian baru hubungan dua hala sebagai hubungan peringkat tinggi dan strategik, serta memperdalam koordinasi strategik yang menyeluruh." Beliau menyeru agar kedua-dua pihak menyokong "kepentingan teras dan kebimbangan utama" satu sama lain.