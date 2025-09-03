Presiden China, Xi Jinping, pada hari Selasa menggesa peningkatan dialog antara tamadun Konfusius dan Islam semana pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Beijing.
Pertemuan ini menekankan kepentingan mengukuhkan hubungan dua hala dan mempromosikan pertukaran budaya antara kedua-dua negara.
Menurut kenyataan Kementerian Luar China, pemimpin itu menekankan bahawa adalah penting untuk meneruskan Dialog Tamadun Konfusian-Islam dan memperkukuh ikatan pertukaran rakyat ke rakyat antara Beijing dan Kuala Lumpur.
Dialog bertaraf dunia antara Islam dan Konfusianisme buat pertama kalinya diadakan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada Mac 1995, di mana Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah membentangkan kertas kerjanya. Peristiwa bersejarah ini menjadi asas kepada usaha berterusan untuk mempromosikan persefahaman antara kedua-dua tamadun.
Presiden China juga menekankan keperluan untuk kedua-dua negara "memperkukuh pencirian baru hubungan dua hala sebagai hubungan peringkat tinggi dan strategik, serta memperdalam koordinasi strategik yang menyeluruh." Beliau menyeru agar kedua-dua pihak menyokong "kepentingan teras dan kebimbangan utama" satu sama lain.
Di samping itu, beliau menggesa kedua-dua pihak untuk "mewujudkan titik terang kerjasama dalam industri baru seperti kecerdasan buatan, tenaga baharu, dan semikonduktor, serta memastikan pembangunan projek utama pada tahap tinggi."
Sebagai respons, Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kedua-dua pemimpin mengukuhkan "tekad bersama untuk memperdalam persahabatan ini, yang didasarkan pada kepercayaan, hormat, dan keikhlasan, serta memastikan komitmen diterjemahkan dengan pantas menjadi hasil yang bermakna."
Beliau juga menulis di platform media sosial X: "Saya sangat menghargai keikhlasan persahabatan yang ditunjukkan oleh Presiden Xi dan penghormatan yang diberikan kepada Malaysia."
Pertemuan ini mencerminkan usaha berterusan kedua-dua negara untuk memajukan hubungan dua hala dan mempromosikan dialog antara tamadun sebagai cara untuk mengukuhkan kerjasama global.