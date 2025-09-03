Vietnam menganjurkan sambutan awam terbesar dalam sejarah pada hari Selasa bagi menandakan 80 tahun pengisytiharan kemerdekaan, dengan ribuan patriot berbaris rapi di bawah bendera yang berkibar-kibar.

Sekitar 40,000 anggota tentera dan rakyat awam mula berarak di ibu negara Hanoi selepas subuh, memperingati tarikh apabila revolusioner komunis Ho Chi Minh mengisytiharkan "Republik Demokratik Vietnam" bebas daripada pemerintahan Perancis pada 1945.

Kereta kebal, dron dan misil peluru berpandu berarak di sepanjang jalan sementara helikopter dan kapal terbang melintas di atas ribuan orang ramai yang berkumpul dalam cuaca panas terik pada waktu pagi.

Pham Thanh Van, seorang veteran berusia 78 tahun, memakai uniform tentera yang dipenuhi pingat yang diperolehinya ketika berperang menentang askar Amerika semasa beliau menyaksikan perarakan dari barisan hadapan di makam Ho Chi Minh.

"Ini akan menjadi memori terakhir saya. Jangan lupakan kami," katanya. "Saya berasa sangat bangga. Kemerdekaan membawa pembangunan dan kemakmuran kepada negara. Saya merasakan ia worth untuk diperjuangkan."

Pemimpin tertinggi Hanoi To Lam menandakan puncak perarakan dengan ucapan sementara pegawai nombor tiga China, Pengerusi Kongres Rakyat Kebangsaan Zhao Leji, turut hadir, bersama bekas Perdana Menteri Kemboja yang berpengaruh Hun Sen dan Presiden Cuba Miguel Diaz-Canel.

"Pada detik suci ini, kami dengan penuh hormat mengenang nenek moyang kami," kata Lam.

"Bangsa kami telah mengatasi pelbagai kesukaran dan cabaran. Negara kami telah bertukar daripada sebuah tanah jajahan kepada negara yang merdeka dan bersatu, maju ke arah kemodenan dan integrasi mendalam."

Anggota tentera China dan Rusia berbaris bersama rakan sejawatan Vietnam dalam perarakan yang berlangsung kira-kira dua jam, bermula dengan skuadron helikopter yang membawa bendera negara berbintang kuning dan bendera palu arit di atas ibu negara.

Di bawahnya, golongan muda berpakaian tradisional memutar persembahan bunga raksasa selepas tembakan artileri dilepaskan sebagai penghormatan, dan pengawal kehormatan polis berbaris dengan langkah teratur dalam uniform putih yang bersih.

"Ia mempamerkan kekuatan Vietnam," kata seorang penonton yang kagum, Tran Nguyen Trung Chien, 34 tahun. "Kami rakyat menyambut mereka semua. Ini menunjukkan semangat patriotik Vietnam yang tinggi."