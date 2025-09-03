Vietnam menganjurkan sambutan awam terbesar dalam sejarah pada hari Selasa bagi menandakan 80 tahun pengisytiharan kemerdekaan, dengan ribuan patriot berbaris rapi di bawah bendera yang berkibar-kibar.
Sekitar 40,000 anggota tentera dan rakyat awam mula berarak di ibu negara Hanoi selepas subuh, memperingati tarikh apabila revolusioner komunis Ho Chi Minh mengisytiharkan "Republik Demokratik Vietnam" bebas daripada pemerintahan Perancis pada 1945.
Kereta kebal, dron dan misil peluru berpandu berarak di sepanjang jalan sementara helikopter dan kapal terbang melintas di atas ribuan orang ramai yang berkumpul dalam cuaca panas terik pada waktu pagi.
Pham Thanh Van, seorang veteran berusia 78 tahun, memakai uniform tentera yang dipenuhi pingat yang diperolehinya ketika berperang menentang askar Amerika semasa beliau menyaksikan perarakan dari barisan hadapan di makam Ho Chi Minh.
"Ini akan menjadi memori terakhir saya. Jangan lupakan kami," katanya. "Saya berasa sangat bangga. Kemerdekaan membawa pembangunan dan kemakmuran kepada negara. Saya merasakan ia worth untuk diperjuangkan."
Pemimpin tertinggi Hanoi To Lam menandakan puncak perarakan dengan ucapan sementara pegawai nombor tiga China, Pengerusi Kongres Rakyat Kebangsaan Zhao Leji, turut hadir, bersama bekas Perdana Menteri Kemboja yang berpengaruh Hun Sen dan Presiden Cuba Miguel Diaz-Canel.
"Pada detik suci ini, kami dengan penuh hormat mengenang nenek moyang kami," kata Lam.
"Bangsa kami telah mengatasi pelbagai kesukaran dan cabaran. Negara kami telah bertukar daripada sebuah tanah jajahan kepada negara yang merdeka dan bersatu, maju ke arah kemodenan dan integrasi mendalam."
Anggota tentera China dan Rusia berbaris bersama rakan sejawatan Vietnam dalam perarakan yang berlangsung kira-kira dua jam, bermula dengan skuadron helikopter yang membawa bendera negara berbintang kuning dan bendera palu arit di atas ibu negara.
Di bawahnya, golongan muda berpakaian tradisional memutar persembahan bunga raksasa selepas tembakan artileri dilepaskan sebagai penghormatan, dan pengawal kehormatan polis berbaris dengan langkah teratur dalam uniform putih yang bersih.
"Ia mempamerkan kekuatan Vietnam," kata seorang penonton yang kagum, Tran Nguyen Trung Chien, 34 tahun. "Kami rakyat menyambut mereka semua. Ini menunjukkan semangat patriotik Vietnam yang tinggi."
Sambutan yang diarahkan dengan teliti ini mengatasi sambutan yang diadakan pada April untuk memperingati ulang tahun ke-50 kejatuhan Saigon, apabila Vietnam Utara komunis menutup kekalahan Vietnam Selatan yang disokong AS.
Perayaan tersebut, yang disebut oleh media kerajaan sebagai "belum pernah terjadi dari segi skala", juga memecahkan rekod pertunjukan kekuatan 30,000 orang yang dikumpulkan oleh negara satu parti untuk sambutan emansipasi pada 1985.
Pelajar universiti Vu Thi Trang menunggu dari tengah malam Ahad, penuh 30 jam sebelum perarakan bermula, semangatnya tidak lemah oleh hujan lebat muson.
"Sesuatu di dalam diri mendorong saya untuk berada di sini," kata gadis berusia 19 tahun itu.
"Saya berterima kasih atas pengorbanan generasi sebelumnya, sehingga kami mempunyai keamanan dan kebebasan untuk membesar."
Pengaruh Perancis masih kelihatan di seluruh Vietnam, pada fasad kolonial rumah agam Hanoi, dalam masakan fusinya dan di sekolah-sekolah yang mengajar bahasa Perancis sebagai penanda prestij.
Tetapi sambutan itu memfokuskan pada pencapaian bebas Vietnam, termasuk transformasi ekonominya menjadi kuasa pembuatan global.
Pernyataan kemerdekaan Ho Chi Minh pada tahun 1945 tidak diakui oleh Perancis, yang memerintah Vietnam, serta jiran Laos dan Kemboja, sebagai aset kolonial yang berharga untuk getah, beras dan kopi mereka.
Tetapi kekalahan tentera yang buruk di Dien Bien Phu pada tahun 1954 menyebabkan Perancis berundur sepenuhnya dari wilayah itu.
"Kami memperoleh kemerdekaan melalui darah dan keringat generasi sebelumnya," kata penjual bendera Dang Khoa, 36 tahun, pada Sabtu.