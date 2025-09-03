Menteri-menteri alam sekitar ASEAN mendesak supaya blok serantau itu mempunyai suara yang lebih kuat dan utuh dalam forum perubahan iklim global bagi memastikan kepentingan rantau ini menjadi keutamaan dalam dasar dunia, kata Menteri Sumber Asli Malaysia, lapor Bernama.
Semasa mempengerusikan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Ke-18 Mengenai Alam Sekitar (AMME-18) pada hari Rabu, Johari Abdul Ghani menyatakan bahawa blok 10 negara itu mesti menunjukkan pendirian yang bersepadu untuk mempengaruhi perbincangan kritikal mengenai kewangan iklim dan adaptasi dengan berkesan.
"Kita mesti bersatu sebagai satu rantau untuk mempengaruhi perbincangan iklim global dengan berkesan," kata Johari dalam ucapannya. "ASEAN boleh dan harus mengambil pendirian yang lebih kukuh dalam isu-isu seperti kewangan iklim, adaptasi, kerugian dan kerosakan, peralihan yang adil serta Matlamat Global mengenai Adaptasi."
Mesyuarat dua hari itu, yang dihadiri oleh menteri-menteri dari blok serantau dan wakil-wakil dari Kesatuan Eropah, bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama mengenai keutamaan alam sekitar. Objektif utama adalah untuk memuktamadkan posisi bersama ASEAN sebelum Persidangan Perubahan Iklim PBB (COP30) yang penting pada akhir tahun ini.
Johari menekankan keperluan untuk "kolaborasi rentas sektor yang lebih mendalam" dalam kalangan badan-badan ASEAN bagi memajukan pelaksanaan pelbagai perjanjian pelbagai hala yang utama. Ini termasuk Perjanjian Paris, Rangka Kerja Biodiversiti Global Kunming-Montreal, dan Perjanjian Plastik Global yang akan datang.
Malaysia, yang memegang jawatan Pengerusi ASEAN yang berputar pada tahun ini di bawah tema "Inklusiviti dan Kemampanan", bakal menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN Ke-47 dan Sidang-Sidang Berkaitan di Kuala Lumpur pada bulan Oktober. Perhimpunan itu dijangka menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah blok tersebut.
"Bersama-sama, kita boleh membina perkongsian yang berkekalan, membangunkan penyelesaian praktikal, dan menunjukkan kepimpinan ASEAN dalam mewujudkan masa depan yang mampan, inklusif dan tahan iklim," kata Johari.