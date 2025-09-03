Menteri-menteri alam sekitar ASEAN mendesak supaya blok serantau itu mempunyai suara yang lebih kuat dan utuh dalam forum perubahan iklim global bagi memastikan kepentingan rantau ini menjadi keutamaan dalam dasar dunia, kata Menteri Sumber Asli Malaysia, lapor Bernama.

Semasa mempengerusikan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Ke-18 Mengenai Alam Sekitar (AMME-18) pada hari Rabu, Johari Abdul Ghani menyatakan bahawa blok 10 negara itu mesti menunjukkan pendirian yang bersepadu untuk mempengaruhi perbincangan kritikal mengenai kewangan iklim dan adaptasi dengan berkesan.

"Kita mesti bersatu sebagai satu rantau untuk mempengaruhi perbincangan iklim global dengan berkesan," kata Johari dalam ucapannya. "ASEAN boleh dan harus mengambil pendirian yang lebih kukuh dalam isu-isu seperti kewangan iklim, adaptasi, kerugian dan kerosakan, peralihan yang adil serta Matlamat Global mengenai Adaptasi."

Mesyuarat dua hari itu, yang dihadiri oleh menteri-menteri dari blok serantau dan wakil-wakil dari Kesatuan Eropah, bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama mengenai keutamaan alam sekitar. Objektif utama adalah untuk memuktamadkan posisi bersama ASEAN sebelum Persidangan Perubahan Iklim PBB (COP30) yang penting pada akhir tahun ini.