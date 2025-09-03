Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menzahirkan rasa dukacita terhadap gempa bumi yang melanda Afghanistan yang telah mengorbankan lebih dari 1,400 nyawa serta meninggalkan kesengsaraan dan kedukaan kepada keluarga mangsa, lapor Bernama.
Dalam catatan beliau di Facebook hari ini, Anwar berkata beliau turut berasa sedih mendengar tentang kejadian tanah runtuh yang teruk di Sudan yang mengorbankan lebih seribu nyawa.
“Doa dan fikiran saya bersama semua yang kehilangan orang tersayang. Malaysia berdiri solidariti bersama rakyat Afghanistan dan Sudan di saat duka dan derita ini,” katanya.
Semalam, Agensi Berita Bakhtar (BNA) melaporkan angka kematian daripada gempa bumi berukuran 6.0 magnitud baru-baru ini di Wilayah Kunar, timur Afghanistan meningkat kepada 1,411 manakala 3,124 yang lain cedera.
Gempa bumi itu memusnahkan 5,412 rumah di Kunar, pusat bencana tersebut. Tiada rakyat Malaysia yang terjejas oleh gempa bumi tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri. Kementerian itu menekankan kepentingan pendaftaran melalui sistem eKonsular untuk mendapatkan sokongan dan komunikasi yang tepat pada masanya. Individu yang belum mendaftar amat digalakkan berbuat demikian.
Di Sudan, lebih 1,000 orang terbunuh dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat di sebuah kampung di Negeri Darfur Tengah, barat Sudan.