Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menzahirkan rasa dukacita terhadap gempa bumi yang melanda Afghanistan yang telah mengorbankan lebih dari 1,400 nyawa serta meninggalkan kesengsaraan dan kedukaan kepada keluarga mangsa, lapor Bernama.

Dalam catatan beliau di Facebook hari ini, Anwar berkata beliau turut berasa sedih mendengar tentang kejadian tanah runtuh yang teruk di Sudan yang mengorbankan lebih seribu nyawa.

“Doa dan fikiran saya bersama semua yang kehilangan orang tersayang. Malaysia berdiri solidariti bersama rakyat Afghanistan dan Sudan di saat duka dan derita ini,” katanya.