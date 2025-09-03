ASIA
Sekurang-kurangnya 10 terbunuh dalam protes di Indonesia: kumpulan hak asasi
Kematian dilaporkan di wilayah Jakarta Raya, Makassar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua.
Sekurang-kurangnya 10 terbunuh dalam protes di Indonesia: kumpulan hak asasi
Kekacauan di beberapa bandar di Indonesia adalah yang paling teruk sejak Prabowo Subianto menjadi presiden.. / AP
3 September 2025

Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh semasa protes di Indonesia minggu lalu, kata sebuah kumpulan hak asasi pada hari Rabu, salah satu daripada beberapa organisasi yang melaporkan kematian akibat kekacauan tersebut.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang berpihak kepada kerajaan, atau Komnas HAM, memberitahu AFP pada hari Rabu bahawa mereka telah menerima laporan bahawa 10 orang telah meninggal dunia.

"Terdapat petunjuk bahawa sebahagian daripada mereka adalah mangsa penggunaan kuasa berlebihan pihak berkuasa", kata Anis Hidayah, ketua kumpulan tersebut.

Kematian dilaporkan di wilayah Jakarta Raya, Makassar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua, katanya.

Komnas HAM juga melaporkan bahawa lebih daripada 900 orang cedera dan ribuan ditahan, walaupun kebanyakan mereka telah dibebaskan.

"Banyak lokasi lain belum melaporkan sebarang penemuan; terdapat kemungkinan angka akan meningkat," kata Anis.

Kekacauan yang menggemparkan ekonomi terbesar Asia Tenggara minggu lalu dicetuskan oleh ketidakpuasan hati terhadap ketidaksamaan ekonomi dan faedah mewah untuk ahli undang-undang.

Kekacauan di beberapa bandar di Indonesia adalah yang paling teruk sejak Presiden Prabowo Subianto memegang kuasa tahun lalu dan memaksa bekas jeneral itu membuat perubahan haluan mengenai faedah untuk ahli perundangan.

Sebuah NGO Indonesia, Yayasan Bantuan Guaman (YLBHI), juga melaporkan 10 kematian dan ratusan cedera.

Sementara itu, Suruhanjaya untuk Orang Hilang dan Mangsa Keganasan (KontraS) menyatakan sekurang-kurangnya 20 orang masih hilang setakat hari Isnin.

