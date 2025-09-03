Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh semasa protes di Indonesia minggu lalu, kata sebuah kumpulan hak asasi pada hari Rabu, salah satu daripada beberapa organisasi yang melaporkan kematian akibat kekacauan tersebut.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang berpihak kepada kerajaan, atau Komnas HAM, memberitahu AFP pada hari Rabu bahawa mereka telah menerima laporan bahawa 10 orang telah meninggal dunia.

"Terdapat petunjuk bahawa sebahagian daripada mereka adalah mangsa penggunaan kuasa berlebihan pihak berkuasa", kata Anis Hidayah, ketua kumpulan tersebut.

Kematian dilaporkan di wilayah Jakarta Raya, Makassar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua, katanya.

Komnas HAM juga melaporkan bahawa lebih daripada 900 orang cedera dan ribuan ditahan, walaupun kebanyakan mereka telah dibebaskan.