Dalam dua minggu terakhir musim panas, England menyaksikan satu transformasi aneh. Puluhan ribu bendera Saint George dipasang pada tiang lampu, digantung di bulatan jalan raya, dan disembur pada papan tanda jalan.

Ini bukan inisiatif majlis tempatan atau kejohanan bola sepak. Sebaliknya, bendera itu adalah hasil kerja dua kumpulan yang menggelar diri mereka sebagai kelompok akar umbi, iaitu Flag Force UK, yang diasaskan oleh Joseph Moulton, dan Operation Raise the Colours, yang diasaskan oleh Andrew Currien, yang juga dikenali sebagai Andy Saxon.

Penganjur mendakwa mereka sedang ‘memulihkan patriotisme’. Namun sokongan mereka datang daripada sudut internet sayap kanan, sementara banyak etnik lain memberi reaksi negatif.

Tindakan menaikkan bendera secara besar-besaran itu sudah pun menguatkan penyalahgunaan perkauman: sebuah keluarga Asia Selatan berdekatan saya diberitahu untuk “balik rumah,” dan sebagai seorang wanita Muslim berhijab, saya sekali lagi merasa tidak selesa berjalan di jalan saya sendiri.

Ia terasa seperti déjà vu daripada rusuhan anti-imigran musim panas lalu, apabila penghasut sayap kanan menebar ketakutan dan keganasan di bandar-bandar seluruh England. Bagi kami, jumlah besar bendera yang muncul secara tiba-tiba ini bukan patut dilihat sebagai patriotisme, tetapi sebagai tanda amaran bahawa sejarah permusuhan boleh berulang.

Astroturfing yang menyamar

Sebahagian daripada apa yang membimbangkan dalam kempen ini ialah bagaimana ia mirip astroturfing — apabila sesuatu organisasi menggambarkan dirinya sebagai berpihak kepada akar umbi untuk mencapai matlamat politiknya.

Di Britain, astroturfing dikaitkan dengan era Brexit dan perang budaya, di mana kumpulan kecil dengan pembiayaan besar mampu menonjolkan diri sebagai gerakan massa.

Kempen bendera yang sedang berlaku menunjukkan corak yang sama. Akaun X Flag Force UK mengumpul hampir 18,000 pengikut dalam masa kurang sebulan, ramai antaranya yang ada kaitan dengan sayap kanan atau Parti Reform. Kumpulan itu telah mengumpul puluhan ribu pound untuk bendera dan peralatan melalui crowdfunding.

Pada masa yang sama, Operation Raise the Colours menerima dana daripada Britain First. Kedua-dua kumpulan menonjolkan diri mereka sebagai sukarelawan patriotik — namun rangkaian, pembiayaan, dan mesej mereka jelas adalah kempen terancang untuk mempengaruhi.

Dan lelaki yang mengetuai mereka bukanlah warganegara biasa. Moulton, misalnya, menjalankan Geocapita, sebuah badan pemikir yang mendakwa memberi nasihat kepada pemimpin dunia tentang perisikan, serta Oberion Group, sebuah firma pertahanan dan data perisikan yang berpusat di Cyprus. Ini bukan kelayakan tipikal untuk seorang aktivis tempatan.

Currien, sebaliknya, datang dari dunia bawah tanah sayap kanan Britain, iaitu sekutu lama Tommy Robinson. Dia pernah menyediakan perkhidmatan keselamatan untuk Britain First dan pernah disabitkan kerana penglibatannya dalam serangan perkauman yang membunuh seorang lelaki kulit hitam.

Rekod mereka menjadikan ia sukar untuk menerima bahawa ini hanyalah gerakan peminat bendera yang tidak bersalah.

Bendera yang dipilih untuk dikibarkan

Apa yang aneh adalah pilihan simbol itu sendiri. Mereka yang menyokong kempen ini tidak mengibarkan Union Jack tetapi bendera Salib Saint George. Walaupun bendera merah-putih itu adalah lambang England, ia mula dilihat dengan sentimen rasisme sejak beberapa dekad lalu.

Ia pernah dikaitkan dengan bola sepak, tetapi kemudian diambil alih oleh English Defence League, National Front dan kumpulan ekstremis lain, seolah-olah menjadi simbol untuk nasionalisme kulit putih.