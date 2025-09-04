Akses kepada perkhidmatan Google dipulihkan pada hari Khamis selepas gangguan besar menyekat berjuta-juta pengguna di seluruh puluhan negara, dengan gangguan dilaporkan dalam platform termasuk YouTube, Gmail dan Maps.

Laman pemantauan DownDetector menyatakan laporan gangguan meningkat sekitar jam 10 pagi waktu tempatan (0700 GMT), apabila pengguna menghadapi masalah untuk mengakses pelbagai perkhidmatan Google termasuk Chrome dan Google Translate.

Gangguan ini berlanjutan selama kira-kira satu jam sebelum berkurangan sekitar 0800 GMT.

Timbalan Menteri Pengangkutan dan Infrastruktur Turkiye Omer Fatih Sayan mengesahkan gangguan tersebut, menyatakan ia menjejaskan Turkiye dan kebanyakan Eropah.

"Google, Android, dan perkhidmatan berkaitan mengalami gangguan merangkumi Turkiye dan Eropah," kata Sayan.