Perkhidmatan Google kembali beroperasi selepas gangguan menjejaskan berjuta-juta pengguna
Puluhan negara melaporkan gangguan berjam-jam terhadap YouTube, Gmail dan Maps.
Google belum lagi menentukan sebab gangguan tersebut. / Reuters
4 September 2025

Akses kepada perkhidmatan Google dipulihkan pada hari Khamis selepas gangguan besar  menyekat berjuta-juta pengguna di seluruh puluhan negara, dengan gangguan dilaporkan dalam platform termasuk YouTube, Gmail dan Maps.

Laman pemantauan DownDetector menyatakan laporan gangguan meningkat sekitar jam 10 pagi waktu tempatan (0700 GMT), apabila pengguna menghadapi masalah untuk mengakses pelbagai perkhidmatan Google termasuk Chrome dan Google Translate.

Gangguan ini berlanjutan selama kira-kira satu jam sebelum berkurangan sekitar 0800 GMT.

Timbalan Menteri Pengangkutan dan Infrastruktur Turkiye Omer Fatih Sayan mengesahkan gangguan tersebut, menyatakan ia menjejaskan Turkiye dan kebanyakan Eropah.

"Google, Android, dan perkhidmatan berkaitan mengalami gangguan merangkumi Turkiye dan Eropah," kata Sayan.

"Pusat Tindak Balas Insiden Siber Nasional kami telah meminta laporan teknikal daripada Google mengenai punca gangguan. Kami sedang memantau keadaan dengan rapat," tambah beliau.

Google belum memberi komen mengenai punca gangguan tersebut.

"Terdapat peningkatan laporan bermula pada 7:10 GMT dan berlanjutan selama sejam lalu. Semasa gangguan kami menerima laporan dari Turki, Bulgaria, Greece, Georgia, Croatia, Serbia, Armenia, Romania, Belanda, Jerman dan 38 negara lain," tulis laman web penjejak Outage Report.

Beberapa pengguna juga melaporkan masalah mengakses Spotify semasa gangguan berlaku.

SUMBER:AA
